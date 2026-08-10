¡Serie Mundial en Halloween! Grandes Ligas anuncia su calendario de playoffs

La Serie Mundial podría entregar a su campeón en plena noche de Halloween. Grandes Ligas anunció el calendario completo de los playoffs de 2026 y reservó el sábado 31 de octubre para un eventual Juego 7 del Clásico de Otoño, que comenzará una semana antes, el viernes 23.

Para llegar hasta esa peculiar fecha, la Serie Mundial tendría que extenderse al máximo de siete encuentros. Los primeros dos partidos se jugarán el 23 y 24 de octubre, antes de continuar los días 26 y 27.

Si el campeonato sigue abierto, el Juego 5 está contemplado para el miércoles 28, el sexto para el viernes 30 y el séptimo y definitivo para el sábado 31 de octubre.

De esta manera, una temporada que comenzó durante la primavera podría tener su último lanzamiento entre disfraces, calabazas y celebraciones de Halloween.

El camino comienza el 29 de septiembre

Antes de pensar en una Serie Mundial que llegue hasta Halloween, los 12 equipos clasificados a la postemporada deberán recorrer un camino que arrancará el martes 29 de septiembre con la ronda de Wild Card.

Las cuatro series de comodines comenzarán ese mismo día y se disputarán al mejor de tres encuentros.

El Juego 2 será el miércoles 30 de septiembre y, cuando sea necesario, el tercero y definitivo tendrá lugar el jueves 1 de octubre.

Los campeones divisionales con el peor récord dentro de cada liga y los mejores equipos clasificados como Wild Card serán locales durante todos los encuentros de esta primera eliminatoria.

Las Series Divisionales arrancan el 3 de octubre

Los ocho equipos sobrevivientes comenzarán las Series Divisionales el sábado 3 de octubre, con actividad tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional.

En la Liga Nacional, los siguientes juegos quedaron programados para el 4 y 6 de octubre, además del 7 y 9 en caso de ser necesarios.

La Liga Americana continuará sus respectivas series los días 5 y 7, mientras que los eventuales Juegos 4 y 5 se realizarán el 8 y 10 de octubre.

Las Series Divisionales se mantendrán al mejor de cinco partidos, por lo que los primeros equipos en conseguir tres victorias obtendrán su lugar en las Series de Campeonato.

La antesala de la Serie Mundial

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional comenzará el domingo 11 de octubre y podría extenderse hasta un séptimo encuentro el lunes 19.

Un día después arrancará la Serie de Campeonato de la Liga Americana, cuyo primer partido está programado para el lunes 12 y que podría necesitar hasta el martes 20 para conocer a su ganador.

Los dos campeones tendrán poco margen antes del arranque del Clásico de Otoño.

El 23 de octubre comienza la Serie Mundial

La Serie Mundial 2026 abrirá el viernes 23 de octubre en el estadio del equipo que tenga el mejor récord de temporada regular entre los dos participantes.

El Juego 2 se realizará el sábado 24, mientras que después del primer traslado de sede los Juegos 3 y 4 serán el lunes 26 y martes 27 de octubre, respectivamente.

A partir de ahí comenzará la cuenta regresiva hacia Halloween.

Si hacen falta más encuentros, se jugará el miércoles 28, habrá descanso el jueves y el Juego 6 se disputará el viernes 30 de octubre.

Y si después de seis partidos cada equipo suma tres victorias, todo se resolverá el sábado 31 de octubre: un Juego 7 de Serie Mundial en plena noche de Halloween para definir al campeón de las Grandes Ligas.