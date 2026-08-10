El FC Barcelona acuerda la cesión de Ronald Araújo al Liverpool

El FC Barcelona oficializó el préstamo del futbolista uruguayo, Ronald Araújo, al Liverpool FC después de que se acordará la cesión del jugador hasta el 30 de junio de 2027.

Después de 213 partidos disputados con el Barça y 14 goles, Araújo se retira del club catalán temporalmente para iniciar una nueva etapa en su carrera profesional en la Premier League.

El defensa uruguayo ya dio sus primeras declaraciones sobre la cesión realizada entre los clubes europeos, donde ha demostrado emoción por formar parte de la plantilla de los reds dirigida por Andoni Iraola.

Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros de equipo, de empezar a jugar, y estoy muy motivado”, expresó Araújo.

Además, se confirmó que Araújo lucirá el número 33 en el dorsal con la entidad de Anfield, convirtiéndose en el cuarto jugador uruguayo en la historia del club inglés en defender la camiseta roja.

Ronald Araújo luciendo su nuevo dorsal 33 tras hacerse oficial su cesión del FC Barcelona al Liverpool hasta 2027. @LFC

Junto con el conjunto blaugrana, el defensa uruguayo de 27 años levantó diversos títulos del futbol español desde su debut en el 2019 como:

3 LaLiga.

2 Copa del Rey.

3 Supercopa de España.

Incluso, logró hacerse de la capitanía en el Barcelona a inicios de este año.