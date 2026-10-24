Inter Miami cae ante New York Red Bulls con autogol de Casemiro

El Inter Miami perdió 2-0 ante el New York Red Bulls en un duelo con presencia de los mexicanos Germán Berterame y Jorge Ruvalcaba como titulares. Un autogol de Casemiro al minuto 7 encaminó la victoria de los locales, que ampliaron la ventaja en el tiempo agregado para sumar tres puntos importantes en su lucha por clasificar a la ronda de comodines.

Mientras el conjunto de Nueva York necesitaba ganar para mantenerse en puestos de acceso a la siguiente fase, el equipo de Florida tenía como objetivo conservar la segunda posición de la Conferencia Este. La derrota llegó después de que Nashville Soccer Club asegurara el título de la Supporters' Shield, que reconoce al equipo con más puntos en la temporada.

Messi ingresó de cambio. REUTERS

El autogol de Casemiro cambia el rumbo del partido

El encuentro comenzó a inclinarse a favor de los locales apenas al minuto 7. Cade Cowell envió un centro desde la banda derecha en busca de un compañero dentro del área, pero Casemiro terminó por contactar el balón y enviarlo a su propia portería. La acción adelantó al New York Red Bulls y condicionó el desarrollo del partido.

Con la ventaja mínima, los Toros conservaron el resultado durante el resto del encuentro. El Inter Miami no consiguió igualar el marcador y llegó al tramo final con la desventaja que había sufrido en los primeros minutos.

La sentencia llegó en el tiempo agregado. Tras una mala salida del guardameta Dayne St. Clair, Cameron Harper recuperó el balón y avanzó hasta el área, donde cedió para Emil Forsberg. El futbolista definió para establecer el 2-0 definitivo y asegurar los tres puntos para el equipo neoyorquino.

El resultado tuvo consecuencias directas en la pelea por la clasificación. New York Red Bulls alcanzó la novena posición, una de las dos plazas que dan acceso a la ronda de comodines, y quedó con un punto de ventaja sobre Columbus Crew. Con tres jornadas por disputarse, el equipo necesita mantener su posición para continuar en la competencia.

Messi comenzó en la banca

Lionel Messi, por su parte, no apareció en la alineación inicial del Inter Miami. El argentino ingresó al minuto 56 como el primer cambio del conjunto visitante, después de haber sido titular en la jornada anterior frente al Atlanta United, partido en el que marcó dos goles.

Con la Supporters' Shield ya definida a favor del Nashville Soccer Club, el Inter Miami buscará conservar el segundo lugar de la Conferencia Este en las tres fechas restantes. New York Red Bulls, en cambio, afrontará el cierre de la fase regular con la necesidad de defender su posición entre los equipos que accederían a la ronda de comodines.