'El Vasco' Aguirre asume la culpa; el Valencia en zona de descenso

Javier “El Vasco” Aguirre asumió la culpa de que haya encajado su primera derrota como técnico del Valencia, luego de caer 1-2 ante el Villarreal en duelo de la décima jornada de LaLiga, con lo que su equipo sigue en zona de descenso.

“Distracciones, temas individuales. La culpa es mía evidentemente porque elijo quién y cómo. Es una derrota muy dolorosa, falta mucha liga, estamos en la línea correcta, creo yo”, mencionó para los micrófonos de M+.

El Valencia perdió 1-2 ante el Villarreal, cuando "el Submarino amarillo" anotó el gol del triunfo al 96 AFP

Cuando se le cuestionó sobre en qué se había equivocado, el extécnico de la Selección Mexicana señaló que, primero, se lo iba a decir a sus jugadores y después a los medios de comunicación.

El Valencia es penúltimo de la tabla general de LaLiga, con seis puntos. Al finalizar la campaña, tres equipos descenderán.

ASÍ VAN LOS ÚLTIMOS LUGARES DE LALIGA:

15) Athletic Club = 9 puntos / -1 DG.

16) Getafe = 9 puntos / -6 DG.

17) Rayo Vallecano = 9 puntos / -8 DG.

18) Espanyol = 8 puntos / -2 DG.

19) Valencia = 6 puntos / -10 DG.

20) Málaga = 5 puntos / -12 DG.

Una de las preguntas que se le hizo a “El Vasco” Aguirre en conferencia de prensa, fue de cómo se encontraba, por lo que respondió que comparte el sentir de los aficionados del Valencia.

“Bastante dolido, enojado, triste por la derrota, por el esfuerzo que hacemos. No nos ha alcanzado en estos tres partidos, esperemos que se aparezca una victoria para darle una alegría a la gente y los jugadores que se vayan un día a casa con los deberes hechos”, indicó.

En la próxima jornada, el Valencia visitará al Elche en LaLiga AFP

“Tres partidos que no ganamos. Eso me inquieta mucho, me pone… No me gusta, porque hemos hecho esfuerzo, hemos estado en los partidos, ninguno de los tres rivales ha sido completamente superior, salvo en el marcador el día hoy, nos vamos sin premio”, agregó.

En la jornada 11 de LaLiga, “El Vasco” Aguirre y el Valencia visitarán al Elche el domingo 1 de noviembre de 2026.