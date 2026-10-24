Jugador de Peñarol rompe en llanto tras críticas por frenar un ataque para auxiliar a un rival

El futbol también deja escenas que retratan el lado humano de la competencia, aunque no siempre reciban el reconocimiento esperado. Leonel Jaime, delantero de Peñarol, vivió un momento de tensión que terminó por quebrarlo emocionalmente después de priorizar la integridad de un rival sobre una oportunidad de gol.

El episodio ocurrió durante el primer tiempo del encuentro ante Juventud, cuando el marcador todavía no se movía en el estadio Centenario de Montevideo. Alrededor del minuto 30, un choque entre Alegre, compañero de Jaime, y Rolón dejó a este último tendido sobre el césped, visiblemente adolorido.

La pelota llegó a los pies del atacante de 20 años, quien tenía frente a sí una posibilidad favorable para encaminar una ofensiva. Sin embargo, al observar que el futbolista contrario permanecía en el suelo tras el impacto, optó por enviar el balón fuera del campo para permitir que recibiera atención.

Lo que parecía un gesto de deportividad se convirtió rápidamente en un momento incómodo para el joven argentino. En lugar de respaldar su decisión, varios integrantes de Peñarol le reclamaron haber interrumpido el avance cuando el equipo tenía condiciones para hacer daño.

Javier Cabrera fue uno de los más molestos. El futbolista, que acompañaba la jugada en una posición favorable para participar en el ataque, le gritó desde la distancia para manifestar su inconformidad.

La reacción también llegó desde las tribunas, donde los aficionados expresaron su enojo con silbidos. Entre los reclamos de sus compañeros y el rechazo del público, Jaime no pudo contener las lágrimas, en una escena que pronto comenzó a circular en redes sociales.

El partido concluyó sin goles, con un empate 0-0 que tampoco dejó satisfechos a los seguidores del conjunto uruguayo. La imagen del delantero llorando, después de detener una jugada para atender a un adversario, terminó por convertirse en uno de los momentos más comentados del encuentro.

Más allá de la polémica, la acción abrió una discusión sobre el juego limpio y la presión por conseguir resultados, incluso cuando la salud de un rival está en juego.