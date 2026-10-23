México vs Australia en el Mundial Femenil Sub-17: va por TV abierta

La Selección de México femenil tendrá un duelo decisivo el próximo domingo 25 de octubre de 2026, cuando se mida a Australia en busca de su pase a los Octavos de final del Mundial Sub-17. El partido se podrá ver en nuestro país a través de la TV abierta.

Hora: 9:00 de la mañana.

Estadio: Complejo de Futbol Mohammed VI – Campo 1 de Rabat.

Grupo: F.

¿DÓNDE VER EL MÉXICO VS AUSTRALIA DEL MUNDIAL FEMENIL SUB-17?

Canal 9.

TUDN.

Vix.

La Selección Mexicana se ubica en el segundo lugar del Grupo F con tres unidades, mientras que Australia es cuarta con un punto. España comanda el sector con seis y ya está clasificada a Octavos de final.

México viene de vencer 1-3 a Chile para sumar su primer triunfo en el Mundial Sub-17 femenil. En este encuentro, Citlalli Reyes fue la MVP del partido.

Por su parte, Australia viene de caer 3-1 ante España y en su debut en el Mundial, empató 1-1 con Chile.

Si México empata, llegaría a cuatro unidades y esperaría otros resultados para saber si avanza como uno de los mejores cuatro terceros lugares o accede a Octavos como mejor segundo, dependiendo del resultado entre España y Chile.