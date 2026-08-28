Bayern Múnich abre el telón de la Bundesliga con goleada sobre Stuttgart

Bayern Munich, defensor del título y grandísimo favorito, levantó el telón de la temporada 2026-2027 de la Bundesliga con una victoria en casa por 5-1 ante el Stuttgart.

Un gol del francés Dayot Upamecano, de cabeza en un saque de esquina en el minuto 21, fue el primero de esta edición del torneo germano.

Stuttgart igualó luego en el 52', gracias a Josha Vagnoman, pero el Bayern no tardó en responder y asestó dos zarpazos mortales, con un gol del también francés Michael Olise (55') y un tanto en contra de Vagnoman (58'), antes de que Aleksandar Pavlovic (82') y el colombiano Luis Díaz (90+2') pusieran la cereza sobre el pastel.

Esta goleada marca de entrada el tono de un equipo que conquistó trece de las últimas catorce Bundesligas -solo se le escapó en una época reciente la de la campaña 2023-2024, en favor del Bayer Leverkusen- y que es ultrafavorito para arrasar un año más en el fútbol alemán.

Por el momento, el arranque de curso ha sido perfecto ya que el pasado fin de semana los muniqueses ganaron 2-1 en el campo del Borussia Dortmund en la Supercopa Franz Beckenbauer (Supercopa de Alemania).

Stuttgart dio el primer susto del partido, con un tiro de Tiago Tomás al palo en el 12', pero fue únicamente un espejismo antes de que el Bayern pusiera en funcionamiento la apisonadora.

Michael Olise avisó en el 17', enviando de falta al palo, como preámbulo al gol de Upamecano en el 20' y al asedio del Bayern antes del descanso, frenado en esa primera parte por los reflejos del arquero Fabian Bredlow.

En el inicio de la temporada, aficionados del Bayern Múnich alientan a los actuales Supercampeones de Alemania. Reuters

Vagnoman sorprendió al equilibrar el marcador en el 51', pero Olise marcó con un remate en el área en el 54' a pase de Joshua Kimmich, que había sacado de esquina en el primer tanto de su equipo.

De goleador a autogoleador, Vagnoman anotó en contra en el 56' y el Bayern puso ya distancias en el marcador para sofocar rápidamente el conato de incendio.

Los dos últimos goles de los bávaros, los de Pavlovic (82') y Luis Díaz (90+2'), fueron con disparos en el área con el mismo asistente, el marroquí Ismael Saibari, una de las nuevas caras del equipo.

BFG