El Club Universidad Nacional está de luto tras el sensible fallecimiento de su fisioterapeuta.

El Club Universidad Nacional se encuentra de luto tras darse a conocer el sensible fallecimiento de Karla Marlene Cortés Vieyra, integrante del cuerpo técnico que se desempeñaba como fisioterapeuta del primer equipo de Pumas femenil.

Sin dar detalles sobre las causas de su lamentable fallecimiento, la institución auriazul compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde dedicó un emotivo mensaje de despedida para quien era conocida con cariño como “Karlita” dentro de la familia universitaria.

Karlita, gracias por haber sido parte de nuestra familia. Hoy nos toca despedirte con el corazón lleno de tristeza, pero también con gratitud por todos los momentos que compartimos contigo”, expresó el club en su publicación.

La noticia provocó muestras de apoyo y solidaridad hacia los familiares, amigos y compañeros de Karla Marlene Cortés Vieyra, quien formaba parte del trabajo cotidiano con las futbolistas del primer equipo femenil y acompañaba al plantel desde su labor como fisioterapeuta.

La Liga MX Femenil también se sumó a las condolencias y lamentó el sensible fallecimiento de la integrante del cuerpo técnico de Pumas.

Nos unimos a su pena, expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos”, publicó la liga.

El Club Universidad despide así a una integrante de su familia en un momento de profundo dolor. Desde el entorno del futbol femenil mexicano comenzaron a llegar mensajes de apoyo para sus seres queridos y para la institución auriazul.