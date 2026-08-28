¡Cambio de estafeta! Kei Nishikori se despide de los Grand Slam ante su compatriota Rei Sakamoto

Kei Nishikori puso fin a su recorrido en los torneos de Grand Slam luego de quedar eliminado en la tercera ronda de la fase de clasificación del US Open 2026.

El tenista japonés, de 36 años, cayó ante su compatriota Rei Sakamoto, de 20 años, por 6-4 y 7-6 (3), resultado que le impidió acceder al cuadro principal del torneo que se disputa en Nueva York.

La eliminación tuvo un significado especial para Sakamoto, quien considera a Nishikori uno de sus grandes ídolos y referentes en el tenis. El joven japonés, actualmente ubicado en el puesto 157 del ranking mundial, consiguió así clasificarse por primera vez al cuadro principal del US Open.

Después del partido, Sakamoto destacó la influencia que Nishikori ha tenido en el tenis japonés y lo reconoció como una de las figuras que inspiraron a toda una generación de aficionados en su país.

Nishikori reconoce a su verdugo

A pesar de la derrota, Nishikori se mostró satisfecho con su participación durante la semana y destacó el nivel mostrado en sus tres partidos de la fase de clasificación.

El experimentado tenista también se mostró contento por el triunfo de Sakamoto, a quien señaló como una de las futuras figuras del tenis japonés.

El encuentro terminó representando un simbólico cambio de estafeta entre dos generaciones del tenis de Japón: Nishikori, uno de los grandes referentes de su país, dejó el camino libre a un joven que lo considera una inspiración.

El legado de Kei Nishikori

Con su eliminación del US Open 2026, Nishikori cerró su participación en los torneos de Grand Slam.

El japonés alcanzó la final del US Open en 2014, el mejor resultado de un tenista masculino de su país en un torneo de esta categoría, y también consiguió una medalla olímpica durante su carrera.

A lo largo de los años, Nishikori se consolidó como uno de los tenistas japoneses más importantes de la historia y como una figura fundamental para impulsar la popularidad de este deporte en Japón.

Tokio será su último torneo

Aunque su aventura en los Grand Slam llegó a su fin, Nishikori todavía tendrá una última oportunidad para despedirse del tenis profesional frente a su público.

El japonés tiene previsto disputar el ATP 500 de Tokio, programado del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2026.

Así, el US Open marca el último Grand Slam de la carrera de Nishikori, mientras que Tokio apunta a convertirse en el escenario del último capítulo de una trayectoria que dejó una huella profunda en el tenis japonés.