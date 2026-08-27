Pogačar domina La Vuelta sin importar el terreno

Tadej Pogačar va por ese pendiente que todavía tiene en el ciclismo y está dispuesto a conseguirlo en el terreno que sea. El esloveno sumó una victoria al sprint a su dominante paso por la Vuelta a España, en la que ya se había impuesto en la contrarreloj individual de la primera etapa y, dos días después, protagonizó una de las exhibiciones más contundentes de la carrera con una escapada en solitario de 50 kilómetros durante la primera jornada de alta montaña.

Pogačar llegó a la competencia con el objetivo de conquistar la única de las tres grandes vueltas que todavía falta en su palmarés, después de ganar cinco veces el Tour de Francia (2020, 2021, 2024, 2025 y 2026) y el Giro de Italia en 2024.

El esloveno regresó a La Vuelta después de siete años de ausencia. Su única participación anterior había sido en 2019, cuando terminó en el tercer lugar de la clasificación general.

La victoria frente a Enric Mas volvió a dejar en evidencia la versatilidad de Pogačar. Primero dominó contra el reloj, después hizo diferencia con una larga escapada en solitario y ahora encontró en el sprint la manera de imponerse frente a uno de sus principales rivales por el título.

La competencia continuará este viernes 28 de agosto con una etapa de 149.8 kilómetros entre Vall d’Alba y Aramón Valdelinares, una jornada que volverá a poner a los ciclistas frente a un recorrido exigente y con final en alto.

El trayecto contempla cinco ascensos puntuables, con la subida a Aramón Valdelinares como la principal dificultad del día. Ahí, los perseguidores tendrán una nueva oportunidad para intentar recortar diferencias y poner bajo presión al líder de la clasificación general.

Con todavía dos semanas de competencia por delante, Pogačar comienza a abrir una brecha importante frente a sus perseguidores.

El esloveno mantiene una ventaja de tres minutos y 34 segundos sobre Enric Mas, mientras que Primož Roglič se encuentra a cuatro minutos y 21 segundos. Ambos completan, por ahora, el podio provisional de una clasificación general dominada por un Pogačar que busc