"Frustrante ver esa diferencia": Checo Pérez analiza su complicado GP de Italia

La carrera de Sergio Pérez en Monza, un circuito donde la velocidad punta es crítica, quedó sentenciada de cualquier posibilidad de brillar en la parte trasera por la falta de piezas, una situación que molestó al piloto tapatío cuando Cadillac entra a la segunda parte de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con dudas sobre cuál será el camino a seguir.

Checo Pérez vio la bandera a cuadros en la posición 18, justo por delante de su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas logrando superar a ambos autos de Aston Martin y, por momentos, peleando ante los Williams.

A pesar de las posiciones en la parte trasera de la parrilla, el resultado representó un paso adelante en materia de fiabilidad respecto a los problemas mecánicos sufridos el fin de semana anterior en Zandvoort.

"Fue una carrera muy difícil para nosotros. Perdíamos mucho tiempo en las rectas, lo que hizo extremadamente difícil luchar contra los coches que nos rodeaban. Nuestro ritmo en las curvas era mucho más cercano al de los demás, por lo que fue frustrante ver una diferencia tan grande en las rectas".

La mira puesta en el Gran Premio de España

El tapatío confía en que el trabajo a marcha forzada en la fábrica permita lograr desarrollar las piezas adecuadas para poder tener un auto más completo y no depender de vuelos de última hora para tener piezas, como el alerón trasero del cual no pudo disponer en carrera.

"Deberíamos tener algunas piezas en camino para ayudarnos en las rectas y con el próximo motor Ferrari. El equipo está presionando mucho para tener todo listo lo antes posible, y con suerte eso nos pondrá en una posición mucho más fuerte para las próximas carreras".

El siguiente reto para el equipo Cadillac y el piloto tapatío será el Gran Premio de España, escenario que debutará en el calendario dentro del nuevo Circuito de Madring el próximo fin de semana.