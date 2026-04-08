Revés al Leicester; al borde del descenso en la Championship

El Leicester recibió un revés, después de que fue rechazada su apelación contra la sanción de seis puntos que le fue impuesta en el pasado mes de febrero por infringir las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la English Football League, durante el periodo de tres años.

Con esta decisión, el Leicester permanece en el sitio 22 de la Championship, con lo que se posiciona en zona de descenso a la League One (Tercera división).

“Reconocemos que la decisión de una Comisión independiente de recomendar una deducción de seis puntos al Club ha sido confirmada por un Tribunal de Apelaciones independiente. La decisión, aceptada por el Club, se refiere a nuestra posición de beneficios y sostenibilidad para el período de tres años hasta junio de 2024”, aceptó el Leicester.

En la Championship también se sancionó con 18 puntos al Sheffield Wednesday, 12 de ellos por declararse insolvente. El equipo es último.

LOS PARTIDOS QUE LE QUEDAN AL LEICESTER:

- 11 de abril: Leicester vs. Swansea City.

- 18 de abril: Portsmoruth vs. Leicester City.

- 21 de abril: Leicester City vs. Hull City.

- 24 de abril: Leicester City vs. Millwall.

- 2 de mayo: Blackburn Rovers vs. Leicester City.

En su último duelo, el Leicester City igualó 1-1 con el Sheffield United.