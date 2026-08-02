Vozinha llega a Colo Colo: el héroe de Cabo Verde en el Mundial 2026 ya viaja a Chile

El arquero caboverdiano Josimar Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, ya viaja rumbo a Chile para incorporarse a Colo Colo tras convertirse en una de las grandes figuras del Mundial 2026.

A sus 40 años, el experimentado guardameta sorprendió al futbol internacional con sus actuaciones junto a la selección de Cabo Verde, donde fue pieza clave y logró captar la atención de distintos clubes gracias a sus reflejos, liderazgo y seguridad bajo los tres postes.

Vozinha aterrizará en Chile para reforzar a Colo Colo

El portero fue captado durante su trayecto rumbo a Santiago, donde reportará con el conjunto chileno para iniciar una nueva etapa en su carrera. La llegada de Vozinha representa una apuesta de Colo Colo por la experiencia y el carácter de un futbolista con recorrido internacional.

A lo largo de su trayectoria, el arquero caboverdiano ha defendido los colores de distintos clubes en Europa y África, acumulando experiencia en escenarios de alta exigencia antes de aceptar el reto de competir en el futbol chileno.

El impacto de Vozinha tras el Mundial 2026

El rendimiento de Vozinha con Cabo Verde durante la Copa del Mundo fue uno de los factores que impulsaron su llegada a Colo Colo. Sus intervenciones lo colocaron entre los porteros más destacados del torneo y despertaron interés en el mercado internacional.

Aunque su incorporación estuvo rodeada de dudas por algunos retrasos en el viaje y rumores sobre otras alternativas, la directiva del club chileno mantuvo firme su intención de cerrar el acuerdo con el guardameta.

Un nuevo desafío para una carrera llena de historia

Con su llegada a Colo Colo, Vozinha afronta uno de los últimos grandes retos de su carrera profesional. El arquero buscará aportar experiencia, liderazgo y seguridad defensiva para ayudar al conjunto chileno a competir por los objetivos de la próxima temporada.

El futbol le abre nuevamente una puerta al guardameta caboverdiano, quien después de brillar en el Mundial 2026 buscará demostrar que la experiencia también puede ser una diferencia bajo la portería.