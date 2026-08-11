Vozinha se encuentra con el ex de Rayados. El “Tano” da bienvenida al arquero sensación del Mundial

Si el mundo es un pañuelo, el futbol lo es aún más. Nunca sabes cómo se tejerán los hilos del futbol ni cómo podrán escribirse nuevas historias. Vozinha, el arquero sensación de la pasada Copa del Mundo bajo los tres palos de la Selección de Cabo Verde, hoy fue recibido por Fernando “Tano” Ortiz, actual Director Técnico de Colo Colo y ex estratega de los Rayados de Monterrey de México.

En el Cuerpo Técnico del “Tano”, también se encuentra un mexicano, el “Chato” Rodríguez, quien funge como su auxiliar técnico y quien desde ahora estará trabajando cerca con el arquero de 40 años de edad.

Vozinha llamó la atención en la pasada Copa del Mundo tras mantener su arco en cero en el juego primer duelo ante la Selección de España, que a la postre se levantaría como Campeona del Mundo. Aún llamó más la atención cuando se hizo público que el arquero no tenía contrato vigente con ningún club profesional en ese momento.

Después de semanas de especulaciones, se confirmó que el Club Colo Colo de Chile había fichado al caboverdiano, institución que actualmente es dirigida por Fernando Ortiz, quien hasta finales de 2024 dirigió a los Rayados de Monterrey.

En el video, compartido en las redes sociales oficiales de Colo Colo, se puede ver desde que el jugador llega al centro de entrenamiento del equipo y donde inmediatamente lo dirigen a la oficina del estratega. Uno de los que lo recibió en la puerta de la oficina es Juan Pablo Rodríguez, es jugador mexicano y actual auxiliar técnico del “Teno”.

En el final del video-resumen compartido por la institución, se observa el lugar asignado para Vozinha en los vestidores del Primer equipo de Colo Colo, sitio donde escribirá su nueva historia.