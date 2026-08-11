El adiós de Pumas de la Leagues Cup: derrota en penales ante Columbus

La edición 2026 de la Leagues Cup para los Pumas se ha acabado y aunque ya estaban eliminados antes de su partido contra Columbus Crew, los Universitarios demostraron que tienen corazón y con un hombre menos, empataron 1-1.

El equipo de la MLS, en el trámite del partido, fue mucho más que los mexicanos, sin embargo, los Auriazules se mantuvieron en calma, se pararon bien en defensa y rescataron algo de lo perdido.

Aunque parecía que el partido se venía abajo muy temprano, gracias al tanto de Karumanchi apenas a los 9 minutos de encuentro, los Pumas resistieron.

Álvaro Angulo consiguió el gol del empate de Pumas, pero salió lesionado del partido Mexsport

Después del gol de Columbus, el encuentro se tornó tranquilo, sin muchas emociones, hasta el minuto 45. Gracias al centro de Antuna y la llegada de Álvaro Angulo, el colombiano empató el encuentro.

Lo más emocionante en la parte complementaria fue la expulsión de Luciano Herrera, quien no ha llegado muy bien al conjunto mexicano.

El argentino le metió un manotazo a un defensor del Columbus, sin balón, y eso le bastó al árbitro central para sacarle la tarjeta roja.

Los Pumas pierden el punto extra en penales

Debido al empate en el marcador, el partido se fue a penales e increíblemente, los Pumas perdieron. Keylor Navas sorprendió cobrando primero y anotando.

Pero sus compañeros no lo apoyaron: Rodrigo López y Nathan Silva fallaron sus tiros y con ello, Pumas dejó escapar la posibilidad del punto extra.

Pumas se va de la Leagues Cup con un punto y muchas dudas

Los Pumas llegaban ilusionados a esta Leagues Cup 2026, tras la goleada ante Juárez, sin embargo, fue más decepcionante.

Con dos partidos perdidos y un empate, un gol a favor y seis en contra, el equipo de Esteban Solari regresa a la Liga MX con muchas dudas sobre el funcionamiento del equipo.

En ‘Tano’ había dicho que el mercado no estaba cerrado, sin embargo, tendrían que mejorar todas sus líneas para hacer más en lo que resta del torneo.

En la reanudación del Apertura 2026, los Pumas se quedarán en CU para recibir a Querétaro, un rival a modo para buscar confianza y sobre todo, volver a la senda de la victoria.