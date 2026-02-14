Voltereta agónica del AZ; Mateo Chávez regresa a la titularidad

En el regreso del mexiquense Mateo Chávez a la titularidad, el AZ Alkmaar firmó un triunfo heroico 2-1 sobre Excelsior Rotterdam con dos goles en tiempo de compensación.

Chávez, quien no iniciaba un encuentro desde el 17 de enero, disputó únicamente los primeros 45 minutos tras recibir una tarjeta amarilla al minuto 29 que lo dejó condicionado. El director técnico Leeroy Echteld decidió que no regresara al campo después del descanso.

El exjugador de Chivas, de 21 años, sumó apenas su quinta titularidad en la Primera División de los Países Bajos de 23 posibles. En otros 15 partidos ha ingresado como suplente y solo en tres no ha tenido participación.

El encuentro en Rotterdam arrancó con ritmo alto y fricción constante. El AZ intentó imponer posesión; Excelsior respondió con intensidad en el mediocampo. En ese contexto llegó la primera tarjeta del partido. Chávez cortó un avance en zona defensiva y el árbitro no dudó. Fue su quinta amonestación en la temporada.

El AZ es el equipo más amonestado del campeonato y el lateral acumula una parte importante de esas sanciones. Desde ese momento tuvo que medir cada cruce, cada cierre y cada balón dividido. Excelsior leyó el escenario y comenzó a cargar el juego por su sector.

Cuando parecía que el 0-0 sobrevivía al descanso, cayó el golpe. En el 45+1’, el conjunto local encontró espacio dentro del área y marcó el 1-0, premiando la insistencia y dejando al AZ obligado a remar desde atrás.

El vestidor trajo decisión inmediata. Mateo Chávez no volvió al campo para el segundo tiempo. No fue cuestión de rendimiento, sino de gestión disciplinaria. Con el partido tenso, una segunda amarilla podía dejar al equipo con diez hombres.

Sin el mexicano en la cancha, el visitante adelantó líneas y empujó con mayor agresividad. Generó opciones claras, insistió por fuera y por dentro, pero el empate no aparecía. El reloj comenzó a jugar en su contra.

Hasta que llegó el vértigo.

Al 90+2’, Troy Parrott encontró el 1-1 dentro del área y cambió el pulso del encuentro. El empate no frenó al AZ. En el 90+6’, tras un balón detenido, Alexandre Penetra apareció para marcar el 1-2 definitivo y silenciar el estadio.

Remontada en el último suspiro. Tres puntos que sostienen al AZ en puestos europeos con 36 unidades, a seis del Ajax, tercero en la clasificación.

Para Excelsior, la derrota lo dejó con 26 puntos en la posición 13 del campeonato neerlandés.

La noche dejó festejo para el AZ y una conclusión para Chávez: volvió a la titularidad, jugó condicionado y salió por precaución. Esta vez el cierre fue feliz para su equipo. La próxima, el margen puede ser menor.