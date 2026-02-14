Alex Vesia vuelve con Dodgers tras la muerte de su hija y envía mensaje sobre salud mental

El zurdo Alex Vesia reapareció con los Los Angeles Dodgers en los entrenamientos de primavera, menos de cuatro meses después de la muerte de su hija recién nacida, Sterling, una tragedia que lo obligó a ausentarse de la pasada Serie Mundial.

Después de la primera práctica oficial, Vesia leyó un emotivo comunicado en el que agradeció a su esposa Kayla, a la organización angelina, a los Toronto Blue Jays y a los aficionados por el respaldo recibido durante el proceso de duelo.

La lección que hemos aprendido de esto es que la vida puede cambiarnos en un instante. Sólo hicieron falta diez minutos. Sterling era la niña más hermosa del mundo. Pudimos sostenerla, cambiarle el pañal, leerle y amarla. Nuestro tiempo juntos fue demasiado corto”, expresó el lanzador, visiblemente conmovido.

Perderse la Serie Mundial —que los Dodgers ganaron en siete juegos para lograr su segundo título consecutivo— fue doloroso, admitió. Sin embargo, explicó que fue “una decisión fácil, porque mi familia me necesitaba”.

La franquicia anunció el 23 de octubre, un día antes del primer juego ante Toronto, que Vesia no acompañaría al club en Canadá. En señal de solidaridad, los relevistas de Los Ángeles portaron el número 51 en sus gorras durante la serie, gesto al que se sumaron los pitchers de los Blue Jays en el sexto encuentro.

Vesia también reveló que los Los Angeles Rams le enviaron una camiseta firmada por todo el plantel, la cual planea enmarcar en su hogar. Además, compartió que él y su esposa comenzaron terapia hace seis semanas y subrayó la importancia de buscar apoyo profesional: “hablar con alguien ha marcado la diferencia”.

El relevista cerró con un mensaje directo para quienes atraviesan momentos complejos: “No tengan miedo de alzar la voz. Su salud mental importa”.

En lo deportivo, Vesia registró marca de 4-2 con efectividad de 3.02 en 68 juegos de temporada regular y 2-0 con 3.86 en siete apariciones de postemporada. Ahora, su regreso no sólo refuerza el bullpen campeón, sino que también visibiliza la dimensión humana detrás del uniforme.