Estoy convencido de que vamos a ganar: el nuevo DT del Inter Miami sobre el partido contra Cruz Azul

El nuevo Director Técnico del Inter Miami, Cristian “Killy” González, consideró que tanto él como sus jugadores están convencidos que mañana ante Cruz Azul, en el juego correspondiente a la Campeones Cup, se impondrán al cuadro mexicano.

El estratega compareció en conferencia de prensa al lado del delantero uruguayo, Luis Suárez, previo al duelo que significará el debut del técnico argentino al frente del equipo.

“Creo que esto es inédito, no creo que haya alguien que haya agarrado un equipo antes de una final. Entonces lo asumo con toda responsabilidad, no pongo excusas de nada, estoy convencido de que vamos a ganar y mis jugadores también lo sienten así”, consideró el técnico.

Si bien fue anunciado como estratega hace un par de semanas, en sustitución de Guillermo Hoyos, el de mañana ante la Máquina será su primer juego al frente del equipo.

“Para mi es el gran desafío de mi vida, y más sabiendo a la gente que tengo que dirigir y teniendo a Lionel, en ese sentido lo tomo como que dirijo a un equipo extraordinario. Ojalá podamos estar a la altura, es lo único que deseo”, dijo.

Previo a su desafío con el Inter Miami, Cristian González dirigió a Rosario Central y Unión, en Argentina y ahora en el banquillo del equipo de Florida tiene un contrato hasta junio de 2028.