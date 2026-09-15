Atlante y Xolos cumplen con la Regla de Menores; América, a un paso

En un hecho destacable a mitad del torneo, Atlante y los Xolos de Tijuana se convirtieron en los primeros equipos en cumplir con la regla de menores de la Liga MX durante el Apertura 2026.

Tras la jornada 8, ambos clubes superaron el mínimo de 1,170 minutos exigidos por el reglamento con futbolistas nacidos en 2003 o después.

Xolos lidera con 1,330 minutos acumulados, mientras que Atlante suma 1,290, cifras que les permiten despreocuparse de este requisito a falta de nueve fechas por disputarse.

Gil Mora sigue destacando con su desempeño individual. Joshua Hernandez/Mexsport

A pesar de las derrotas que ambos conjuntos sufrieron en la fecha reciente, su apuesta constante por elementos de cantera les permitió alcanzar y rebasar la meta de manera anticipada.

América podría cumplir con la regla en el Clásico

El Club América ocupa el tercer lugar en la tabla de la regla de menores con 1,041 minutos acumulados, por lo que le restan únicamente 129 para alcanzar los 1,170 reglamentarios.

Lo más llamativo es que este avance se ha logrado en apenas ocho jornadas (con un partido pendiente de la jornada 7 ante Xolos por la Leagues Cup), un ritmo que no se veía en los azulcremas en torneos recientes.

Bajo la dirección de Guillermo Almada y ante la falta de refuerzos en las primeras fechas, el equipo apostó de manera decidida por sus juveniles.

En ediciones anteriores, América solía figurar entre los clubes que más tardaban en completar la cuota; ahora, por el contrario, se perfila como el próximo en cumplir, probablemente en la siguiente jornada, lo que marcaría un cambio de estrategia significativo en Coapa.