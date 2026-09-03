Mark Sanchez busca declararse culpable tras pelea que terminó con una puñalada

Mark Sanchez dio un paso hacia el cierre del caso que lo llevó a un hospital de Indianápolis con múltiples heridas de arma blanca. El exquarterback de la NFL presentó una moción para declararse culpable de cargos derivados del altercado que protagonizó en octubre de 2025 con un conductor de camión de 69 años.

Sanchez presentó la moción este jueves ante la Corte Superior del Condado de Marion, aunque los documentos todavía no especifican de cuáles cargos se declarará culpable. La solicitud también contempla una audiencia de sentencia, que podría realizarse el 9 o el 16 de noviembre, aunque el acuerdo deberá ser aprobado por un juez.

El exquarterback fue acusado de un cargo grave de agresión con resultado de lesiones corporales, además de tres cargos menores por ingreso no autorizado a un vehículo, intoxicación pública que puso en peligro la vida de otra persona y agresión con resultado de lesiones corporales.

¿Cuál es el incidente de Mark Sánchez?

El altercado ocurrió durante la madrugada del 4 de octubre de 2025 en el centro de Indianápolis, donde Sanchez se encontraba para trabajar como analista de Fox en el partido entre los Colts y Raiders. La confrontación con Perry Tole, un conductor de camión de 69 años, terminó con ambos hombres hospitalizados.

Sanchez recibió múltiples puñaladas en la parte superior derecha del torso y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Tole sufrió una profunda herida en la mejilla izquierda. Los fiscales señalaron posteriormente que Sanchez fue considerado el presunto agresor en el incidente.

Estamos finalizando un acuerdo con la fiscalía que ofrece un camino para resolver el caso del estado”, dijo Nick Sanchez Jr., hermano y asesor legal del exjugador. También aseguró que existen conversaciones constructivas para resolver la demanda civil relacionada con el enfrentamiento.

Tole presentó una demanda contra Sanchez y Fox Corporation después de que el exquarterback fuera acusado penalmente. Un mes después, Fox decidió terminar su relación laboral con Sanchez y posteriormente incorporó al exquarterback de los Saints, Drew Brees, para ocupar su lugar en las transmisiones.

El caso criminal y la demanda civil avanzan ahora hacia una posible resolución. Mientras tanto, la Fiscalía del Condado de Marion señaló que su prioridad continúa siendo “obtener justicia para el señor Tole”.

Sanchez, de 39 años, había viajado a Indianápolis para trabajar en la transmisión del partido entre Colts y Raiders. Sin embargo, después del altercado fue hospitalizado y no pudo participar en la cobertura del encuentro.

Al salir de la cárcel tras su arresto, el exquarterback evitó profundizar sobre lo ocurrido y se limitó a decir que estaba concentrado en su recuperación. También agradeció al personal médico que lo atendió y aseguró que la cirujana que lo operó le había salvado la vida.