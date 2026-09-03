El empresario mexicano que se sumó como co propietario de los Seattle Seahawks

El empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères se unió al nuevo grupo de propietarios de los Seattle Seahawks, uno de los equipos más importantes de la NFL, vigentes campeones del Súper Bowl LX.

Gonzalo Hevia Baillères es fundador del Fondo de inversión HBeyond, una firma que al invertir en la franquicia de la NFL, se convierte en uno de los primeros inversionistas mexicanos en tener participación en la liga más importante de futbol americano y uno de los pocos propietarios internacionales.

Gonzalo Hevia es un joven empresario mexicano perteneciente a la cuarta generación de la familia Baillères, una de las dinastías empresariales más acaudaladas e influyentes de México y dueña del conglomerado Grupo Bal, propietarios de El Palacio de Hierro, GNP Seguros, Profuturo y Grupo Peñoles.

La franquicia y el fideicomiso de la familia Paul Allen (anteriores propietarios) iniciaron formalmente el proceso de licitación y venta el 18 de febrero de 2026, pocos días después de que el equipo ganara el Super Bowl LX.

Hevia Baillères se unió al grupo propietario liderado por la familia Khosla, junto con empresarios, inversionistas y líderes empresariales. El anuncio de la transacción fue por la cifra récord de 9 mil 612 millones de dólares y se realizó oficialmente el 12 de julio del presente año.

En ese momento, la liga envió un comunicado a las franquicias informando sobre el cierre del acuerdo con el grupo comprador encabezado por la familia del inversionista Vinod Khosla.

La ratificación de la venta por parte de la junta de dueños de la NFL requirió el voto a favor de al menos 24 de los 32 propietarios y se programó para llevarse a cabo a finales de agosto de 2026.

No podría estar más orgulloso de que nos hayamos unido al grupo propietario de los Seattle Seahawks.

"Los Seahawks son una franquicia de clase mundial. Son campeones dentro del campo, líderes fuera de él, y cuentan con la mejor afición del fútbol americano. Compartir con ellos este nuevo capítulo es un sueño hecho realidad, y me siento honrado y agradecido”, compartió el empresario mediante un comunicado.

¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères y HBeyond?

HBeyond es una firma de inversión sede en Nueva York, con oficinas en Ciudad de México y Miami, liderada por su fundador, establecida por el empresario e inversionista Gonzalo Hevia Baillères.

Tras el fallecimiento de su abuelo, Alberto Baillères, uno de los industriales más reconocidos de México, Gonzalo separó sus inversiones del grupo empresarial familiar para construir HBeyond.

Nacido en la Ciudad de México y criado en Miami, Gonzalo se formó académicamente en Estados Unidos, Suiza y México. Estudió Economía en el ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México) antes de dejar la universidad para construir su primera empresa.