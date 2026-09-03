Nick Kyrgios volverá a jugar tras consumo de cocaína

Nick Kyrgios podrá regresar a jugar tras cumplir un mes de suspensión por consumo de cocaína e incorporarse a un programa de tratamiento, después de dar positivo a un control antidopaje que se realizó el pasado 22 de junio durante un torneo de la ATP en Mallorca.

El pasado 4 de agosto, el tenista australiano fue suspendido tras admitir públicamente un control antidopaje adverso y asumir la responsabilidad de lo ocurrido.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis señaló que Nick Kyrgios se incorporó a un programa de tratamiento Reuters

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) indicó que Nick Kyrgios argumentó su consumo de la droga en un contexto social durante una salida nocturna, previo al torneo de Mallorca.

“Como resultado, la ITIA aceptó que el consumo de cocaína por parte de Kyrgios se produjo fuera de competición. Kyrgios se incorporó a un programa de tratamiento. Por ello, la suspensión del jugador terminará el 3 de septiembre de 2026, siempre que complete el programa. Los premios en metálico y los puntos para el ranking obtenidos en el torneo de Mallorca serán anulados”, dijo el organismo.

El pasado mes de agosto, Nick Kyrgios reconoció su error y pidió disculpas a quienes lo apoyaron durante su trayectoria.

“Recientemente di positivo en un control antidopaje en Mallorca tras haber dado positivo por cocaína. Cometí un error enorme y asumo toda la responsabilidad. Lo siento por mis aficionados, mi familia, mis patrocinadores y todos los que están cerca de mí. Por encima de todo, lo siento por los niños que me siguen. Sé el ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo”, indicó.