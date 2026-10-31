Alan David Picasso pierde el título plata del CMB ante Carl James Martin en Riad

El mexicano Alan David “Rey” Picasso perdió el título plata de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al filipino Carl James Martin, quien se impuso por decisión dividida este sábado en la cartelera México vs. The World, celebrada en Riad, Arabia Saudita.

Dos jueces dieron la victoria al filipino con puntuaciones de 95-94 y 96-93, mientras que el tercero favoreció al mexicano por 95-94. Con este resultado, Martin se quedó con el cinturón que Picasso había conquistado meses atrás ante el colombiano Maicol Rincón.

La derrota representó el primer tropiezo del capitalino en la categoría de peso pluma y el segundo de su trayectoria profesional.

Picasso y Martin protagonizaron una pelea cerrada

Martin tomó la iniciativa durante algunos pasajes, mientras que Picasso consiguió responder y por momentos pareció controlar el desarrollo de la pelea. La igualdad entre ambos se mantuvo hasta el último tramo, sin que alguno consiguiera una ventaja definitiva.

Uno de los momentos más destacados ocurrió en el séptimo asalto, cuando un golpe conectado por el mexicano precedió a una caída del filipino. Aunque Martin terminó en la lona después de un resbalón, la acción comenzó con el impacto lanzado por Picasso.

Hacia el cierre del décimo episodio, ninguno de los dos había conseguido establecer una diferencia suficiente para asegurar el triunfo. Por esa razón, el resultado quedó en manos de los jueces, quienes entregaron dos tarjetas favorables al representante de Filipinas.

Carl James Martin conservó su invicto

Martin llegó a Riad con una marca de 28 victorias, 21 de ellas conseguidas por nocaut, por lo que buscaba mantener su registro invicto ante el mexicano. El filipino logró su objetivo y añadió el cinturón plata del CMB a su trayectoria.

Para Picasso, el enfrentamiento representó apenas su segunda presentación en la división de peso pluma. En su debut consiguió el campeonato al derrotar a Maicol Rincón, resultado que le permitió llegar a esta defensa como monarca de la categoría.

El mexicano también tenía como antecedente la derrota frente al japonés Naoya Inoue, quien terminó con su invicto en diciembre de 2025, también en Riad. Con la decisión dividida, el pugilista mexicano dejó su registro profesional en 33 victorias, dos derrotas y un empate.

El resultado se produjo durante la función México vs. The World, encabezada por Saúl “Canelo” Álvarez.