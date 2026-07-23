Miguel Herrera ya sabe lo que es ganarle al América dirigiendo al Atlante

Miguel Herrera suma 25 partidos dirigidos ante el América y, de los 6 triunfos que presume ante las Águilas, uno de ellos fue dirigiendo al Atlante en el Apertura 2011, duelo disputado en la cancha del Estadio Azteca y en donde Oswaldo Martínez se consagró como el héroe del compromiso para los Potros de Hierro.

La historia de Miguel Herrera en los banquillos es imposible de entender sin su paso por las Águilas, conjunto en el que fue campeón de Liga MX y en donde dejó un legado, convirtiéndose en uno de los técnicos más ganadores en la historia del 16 veces campeón del futbol mexicano.

Este viernes 24 de julio, Atlante consumará su regreso a casa luego de más de una década de espera, enfrentándose al América en la cancha del -renombrado- Estadio Banorte y rememorando aquel 11 de septiembre de 2011, cuando Miguel Herrera y compañía visitaron a los entonces comandados por Carlos Reinoso para dar la sorpresa de la Jornada 8 correspondiente al Apertura 2011.

Con gol de Oswaldo Martínez en el inicio del segundo tiempo, Atlante anotó el único gol del compromiso y se llevó los 3 puntos del Coloso de Santa Úrsula, estampando la última de las victorias de Miguel Herrera ante el conjunto al que dirigió años más tarde, con quienes se coronó y el mismo que lo catapultó a dirigir al Tri durante el Mundial 2014.

Estos fueron los futbolistas utilizados aquella tarde entre dos de los equipos más históricos del futbol mexicano:

Titulares de América: Armando Navarrete, Paul Aguilar, Aquivaldo Mosquera, Jorge Reyes, Edgar Castillo, Jesús Molina, Rosinei, Rolfi Montenegro, Ángel Reyna, Vicente Sánchez y Chucho Benítez. (Cambios: Diego Reyes, Lugiani Gallardo y Vicente Matías Vuoso).

Titulares del Atlante: Moisés Muñoz*, Luis Venegas, Alfonso Luna, Chepe Guerrero*, Alex Diego, Oscar Rojas, Juan Cuevas, Oswaldo Martínez*, Hobbit Bermúdez*, Mario Ortiz y Kikín Fonseca. (Cambios: Jerónimo Amione, Jorge Hernández y Andrés Muñóz).

* Años más tarde vistieron la playera del América y fueron campeones con el conjunto azulcrema.

El Apertura 2011 marcó el último triunfo de Miguel Herrera ante América como Director Técnico; suma 8 derrotas consecutivas. Mexsport

Todos los partidos de Miguel Herrera contra el América

Miguel Herrera cuenta con 25 partidos frente al América, en el cual muestra un balance de 6 victorias, 4 empates y 15 derrotas, presumiendo 25 goles a favor y sufriendo 42 en contra.

Este es el balance de Miguel Herrera en cada uno de los equipos que ha dirigido en su paso por Liga MX en enfrentamientos directos ante América; jamás se ha medido en Liguilla a la escuadra de Coapa.

Atlante: 1 victoria, 2 empates y 3 derrotas / 3 goles a favor y 7 en contra.

Monterrey: 3 victorias, 2 empates y 1 derrota / 11 goles a favor y 5 en contra.

Veracruz: 1 victoria / 4 goles a favor y 0 en contra.

Tecos/Estudiantes Tecos: 1 victoria y 3 derrotas / 4 goles a favor y 11 en contra.

Xolos: 5 derrotas / 2 goles a favor y 14 en contra.

Tigres: 3 derrotas / 1 gol a favor y 5 en contra.

Miguel Herrera enfrentando al América, equipo con el que logró 2 títulos de Liga MX. Mexsport

De los 25 partidos en los que se ha enfrentado al América, cayó en los últimos 8:

1. Verano 2002 / Atlante 0-1 América - Jornada 17, Estadio Ciudad de los Deportes.

2. Apertura 2002 / Atlante 1-4 América - Jornada 6, Estadio Neza 86.

3. Clausura 2003 / América 1-0 Atlante - Jornada 6, Estadio Azteca.

4. Apertura 2003 / Atlante 0-0 América - Jornada 10, Estadio Neza 86.

5. Clausura 2004 / América 1-1 Atlante - Jornada 10, Estadio Azteca.

6. Apertura 2004 / América 1-0 Monterrey - Jornada 6, Estadio Azteca.

7. Clausura 2005 / Monterrey 4-2 América - Jornada 6, Estadio Tecnológico.

8. Apertura 2005 / Monterrey 4-1 América - Jornada 17, Estadio Tecnológico.

9. Clausura 2006 / América 1-1 Monterrey - Jornada 17, Estadio Azteca.

10. Apertura 2006 / América 1-1 Monterrey - Jornada 10, Estadio Azteca.

11. Clausura 2007 / Monterrey 1-0 América - Jornada 10, Estadio Tecnológico.

12. Clausura 2008 / Veracruz 4-0 América - Jornada 12, Estadio Luis Pirata Fuente.

13. Apertura 2008 / Tecos 1-3 América - Jornada 15, Estadio 3 de marzo.

14. Clausura 2009 / América 1-2 Tecos - Jornada 15, Estadio Azteca.

15. Apertura 2009 / América 5-0 Estudiantes Tecos - Jornada 8, Estadio Azteca.

16. Bicentenario 2010 / Estudiantes Tecos 1-2 América - Jornada 8, Estadio Jalisco.

17. Apertura 2011 / América 0-1 Atlante - Jornada 8, Estadio Azteca.

18. Clausura 2016 / América 6-1 Xolos - Jornada 13, Estadio Azteca.

19. Apertura 2016 / América 1-0 Xolos - Jornada 13, Estadio Azteca.

20. Apertura 2021 / América 1-0 Tigres - Jornada 15, Estadio Azteca.

21. Clausura 2022 / Tigres 0-2 América - Jornada 16, Estadio Volcán Universitario.

22. Apertura 2022 / América 2-1 Tigres - Jornada 12, Estadio Azteca.

23. Clausura 2023 / América 2-1 Xolos - Jornada 8, Estadio Azteca.

24. Apertura 2023 / América 3-0 Xolos - Jornada 16, Estadio Azteca.

25. Clausura 2024 / Xolos 0-2 América - Jornada 1, Estadio Caliente.

Miguel Herrera suma 8 derrotas consecutivas contra el América. Mexsport

BFG