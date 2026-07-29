La Copa Oro de la Concacaf regresa a México para la edición de 2027

La Selección Mexicana jugará nuevamente partidos de la próxima edición de la Copa Oro en México, situación que no ocurría desde hace 23 años.

Aunque aún no se define la sede oficial ni la cantidad de selecciones que jugarán, se confirmó que el equipo dirigido por Rafael Márquez volverá a presentarse ante su gente en un duelo oficial.

Después del éxito que representó el Mundial en el país azteca, se entendió que la Selección Mexicana puede volver a jugar con garantía de vender toda la taquilla en su propio país y no sólo en Estados Unidos como lo había acostumbrado.

Así que de los 38 partidos que se prevé tenga el cuadro nacional hasta el Mundial de 2030, varios serán en tierra propia, tratando de mantener el romance que la afición logró después de la Copa del Mundo con el cuadro nacional.

¿Cómo fue la última vez?

La última vez que se disputó la Copa Oro de la CONCACAF en territorio azteca fue del 12 al 17 de julio de 2003, ocasión en que México compartió la sede con Estados Unidos.

En aquella ocasión, México jugó la Final ante Brasil, que fue selección invitada al torneo, y se proclamó Campeón del certamen gracias a un gol de Daniel Osorno para el 1-0 definitivo. Entre otros jugadores que conformaban el combinado mexicano estaban Jared Borgetti, Salvador Carmona, Omar Bravo y Oscar el "Conejo" Pérez, entre otros.

Ricardo Antonio La Volpe era el Director Técnico de la Selección Mexicana Mexsport

Aunque aún no está definido el plan absoluto de la Copa Oro, se confirma que la Selección Mexicana será local en el torneo.