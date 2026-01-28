Violencia en la Champions: Hospitalizan a seguidores del Chelsea tras agresión en Nápoles

La fecha final de la ronda de grupos de la Liga de Campeones de Europa ha sobrepasado los límites de las canchas cuando este miércoles se presentó un episodio de violencia alrededor del partido con aficionados del Chelsea, de la Liga Premier.

El Chelsea se enfrentará al Napoles en la jornada definitiva de la UEFA Champions League. Los incidentes ocurrieron durante la noche del martes, apenas un día antes del silbatazo inicial. Según reportes preliminares de La Gazzetta dello Sport, un grupo de ultras napolitanos habría emboscado a simpatizantes de los "Blues" en la Piazza Santa Maria La Nova, una zona céntrica que suele ser concurrida por turistas.

Los aficionados británicos habrían sido heridos y requerido su traslado a un hospital para su atención.

La información surgida desde Italia detalla que uno de los heridos, un joven de 22 años, fue ingresado al Hospital Pellegrini, donde recibió tratamiento inmediato por diversas contusiones antes de ser dado de alta horas más tarde.

Respecto al segundo afectado, la situación médica se ha mantenido con mayor hermetismo, aunque el club londinense ha confirmado que las lesiones, afortunadamente, no ponen en riesgo su vida.

El Chelsea FC emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales para alertar al resto de su afición desplazada al sur de Italia:

"El club está al tanto de un incidente ocurrido el martes por la noche en Nápoles. Dos aficionados están hospitalizados con heridas leves. El club desea recordar a todos los aficionados que tengan extrema precaución durante su estancia en la ciudad y que tomen nota de los consejos proporcionados antes de este partido".

Días antes, conscientes de la situación que podrían vivir ante los fanáticos del Nápoles, el club inglés había instado a sus fans a “mantener un perfil bajo” en su visita a la ciudad italiana.

La ciudad ha montado un fuerte dispositivo de seguridad para el partido de esta noche de miércoles.

El Chelsea marcha octavo de la tabla general del torneo europeo y está en fase de clasificación directa a la segunda ronda, aunque pelea la posición con el Barcelona. En contraparte, el Nápoles necesita ganar para tratar de aspirar a la zona de eliminación y ganar un lugar en la ronda de octavos de final.