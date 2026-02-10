Nico Ibáñez ya es del Cruz Azul, pero no llegó a la CDMX, a pesar de que tenía el vuelo listo

Contra el reloj y cuando el mercado ya agonizaba, Nicolás Ibáñez finalmente llegó al Cruz Azul, aunque no ala ciudad sede del equipo la Ciudad de México, a pesar de que estuvo en el aeropuerto de Monterrey hasta este lunes cerca de la media noche.

Ibáñez no abordó el vuelo para la Ciudad de México y retardó un poco su acoplamiento a Cruz Azul puesto que ambas directivas cerraban detalles. A pesar de estar todo preparado para su viaje, un último aviso provocó que no abordara. Sin embargo, ya está contratado por La Máquina y ante la Liga MX aparece como jugador elegible de ellos.

El delantero argentino vivió una jornada caótica, marcada por negociaciones de último momento, largas horas de espera y un vuelo perdido, antes de concretar su arribo a la capital del país. Ibáñez permaneció por varias horas en el aeropuerto de Monterrey, mientras Tigres y Cruz Azul trataban de destrabar los detalles finales de su traspaso. La falta de acuerdo provocó que el atacante perdiera un vuelo durante la tarde, aumentando la incertidumbre sobre su futuro cuando el cierre de mercado ya estaba encima. Fue hasta entrada la noche cuando las partes lograron llegar a un entendimiento.

Nicolás Ibáñez en el césped con los Tigres en un partido justamente ante Cruz Azul, que ahora es su equipo (Mexsport)

Aunque el cierre oficial de registros estaba fijado para las 19:00 horas, la liga autorizó una prórroga hasta las 23:59, situación que resultó clave para que La Máquina pudiera cerrar la operación.

Cruz Azul aceleró todos los procesos para asegurar la llegada del atacante, quien se integrará al club por una cifra cercana a los 3 millones de dólares, con un contrato por dos años y opción a uno más.

Este martes, Ibáñez se presentará para realizar los exámenes médicos correspondientes y, de superarlos, será anunciado de manera oficial. A sus 31 años, Nicolás Ibáñez vestirá su cuarta camiseta en el futbol mexicano, tras su paso por Atlético de San Luis en el Clausura 2018, su etapa más productiva con Pachuca desde el Apertura 2021, y su fichaje por Tigres en el Clausura 2023. Ahora, buscará reencontrarse con su mejor versión vestido de celeste.

La urgencia de Cruz Azul no es menor. Gabriel Fernández cumplirá su segundo partido de suspensión y el equipo se encuentra sin un centro delantero titular. Mateo Levy apunta nuevamente como opción, aunque el cuerpo técnico confía en que Ibáñez pueda tener minutos desde esta misma semana, justo cuando el calendario marca un duelo especial: el domingo por la tarde ante Tigres, su exequipo, un escenario que podría representar una motivación extra para el atacante.