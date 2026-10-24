Toluca suma seis partidos sin ganar tras empatar con León

El Toluca empató 1-1 ante León en la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX y llegó a seis partidos consecutivos sin conocer la victoria. El equipo de Antonio “Turco” Mohamed acumuló su tercer empate seguido y prolongó una mala racha que comenzó después de su último triunfo, el 15 de septiembre ante Puebla.

Aunque el resultado permitió a los Diablos Rojos conservar provisionalmente el segundo lugar de la clasificación, la falta de victorias mantiene al equipo en una dinámica negativa en la recta final de la fase regular. El desarrollo de la jornada todavía podría provocar que pierda posiciones en la tabla.

Toluca estrenó uniforme en León. Eduardo Serratos/Mexsport

Toluca no encuentra el camino de regreso a la victoria

El León golpeó primero en el encuentro. Al minuto 12, José “Plátano” Alvarado recibió el balón dentro del área, recortó ante el primer defensor y disparó antes de que el portero y una segunda marca pudieran impedirlo. La definición adelantó a los Panzas Verdes y obligó al Toluca a buscar una respuesta.

Los locales encontraron la igualdad antes del descanso mediante una jugada entre Jorge Díaz Price y Federico Viñas. Díaz Price dejó el balón para el delantero uruguayo, quien remató de primera intención. Óscar “Gato” García consiguió detener el disparo inicialmente, pero no pudo evitar que la pelota terminara dentro de la portería.

El equipo mexiquense volvió a repartir puntos, como ya había ocurrido en sus compromisos anteriores frente a Tijuana y Atlético de San Luis, y extendió a tres su racha de igualadas consecutivas.

Para encontrar la última victoria de los Diablos Rojos es necesario remontarse al 15 de septiembre, cuando vencieron al Puebla. Desde entonces, el conjunto dirigido por Mohamed no ha logrado sumar de a tres y ahora acumula seis encuentros sin ganar.

El nuevo uniforme del Toluca se estrena con empate

El encuentro también marcó el estreno de la nueva indumentaria del Toluca, diseñada con inspiración en el Cosmovitral Jardín Botánico, uno de los espacios más representativos de la ciudad mexiquense.

El uniforme naranja hace referencia a El Hombre Sol, obra de Leopoldo Flores, y busca vincular la identidad del equipo con las raíces de la ciudad que alberga a los Diablos Rojos. Sin embargo, la presentación de la nueva camiseta coincidió con otro resultado que prolongó la sequía de victorias.

Con el empate, el Toluca permaneció provisionalmente en la segunda posición del Apertura 2026, aunque el resto de la jornada podría modificar su ubicación.