El Club América pierde la final de la Queens Cup México

El Club América cayó 6-4 ante Peluche Caligari en la final de la Queens Cup México, disputada este sábado en El Domo. Las Águilas se quedaron a un paso del título en su segundo torneo dentro del formato de la Kings y Queens League, después de remontar una desventaja de dos goles en las semifinales.

El conjunto azulcrema había llegado a la definición tras vencer a Galácticas del Caribe. Sin embargo, no pudo repetir la remontada en el partido por el campeonato, que terminó con la victoria de Peluche Caligari.

La afición del América se hizo presente en El Domo. Michel Trevilla/Kings League México

El gol de Andrea Gallegos frenó la reacción del América

La final se mantuvo abierta hasta el tramo decisivo, cuando la española Mapi Vilas acercó a las Águilas con el 5-4 al minuto 42. La anotación reavivó las posibilidades de una remontada azulcrema, similar a la que el equipo había conseguido en las semifinales de la semana anterior.

En la Queens League, el denominado Matchball modifica el desarrollo del encuentro a partir del minuto 36. Durante este periodo, el equipo que va ganando debe marcar un gol más para cerrar el partido, mientras que el conjunto que está abajo necesita remontar sin recibir otra anotación. Además, cada minuto sale una jugadora de cada equipo.

Con el marcador reducido a un gol de diferencia, América tuvo la oportunidad de buscar la igualada durante este tramo. No obstante, Andrea Gallegos marcó el tanto que aseguró la victoria de Peluche Caligari y terminó con las aspiraciones del equipo capitalino.

La derrota impidió que las Águilas conquistaran el título en su segunda participación en la competencia. Aun así, su llegada a la final representó un avance para la presencia de clubes profesionales dentro de la estructura de la Kings y Queens League.

Atlético Parceros se quedó con la Kings Cup México. Michel Trevilla/Kings League México

Atlético Parceros conquista la Kings Cup México

En la rama varonil, Atlético Parceros se proclamó campeón de la Kings Cup México tras derrotar 6-4 a Los Chamos FC. El gol de Alex Mosquera definió el triunfo del equipo presidido por el futbolista colombiano James Rodríguez y el streamer Pelicanger.

El campeonato representó el primer título de Atlético Parceros dentro del formato. La final varonil completó la jornada de definiciones en El Domo, donde ambos campeonatos concluyeron con resultados de 6-4, aunque con distintos equipos ganadores.

Con estos resultados, Peluche Caligari y Atlético Parceros se coronaron en las ramas femenil y varonil, respectivamente, para cerrar el tercer año de la Kings y Queens League en México.