Un viejo conocido ayudará al América a liberarse de Víctor Dávila

Un viejo conocido llegará al rescate del América. En el club hay urgencia por liberar una plaza de jugador No Formado en México (NFM), para no complicar el registro del que perfila a ser su fichaje bomba del Torneo Clausura 2026, el brasileño Raphael Veiga.

El elemento que está con maletas en las puertas de Coapa es el chileno Víctor Dávila. Al ser prácticamente el eslabón más débil dentro del proyecto del técnico André Jardine para este semestre, los sondeos por sus servicios ya muestran claridad del que sería su futuro inmediato y gracias al extécnico de las Águilas, Fernando ‘Tano’ Ortiz.

Excélsior pudo saber que hay interés de uno de los grandes del futbol de Chile, el Colo-Colo, que busca ocupar la plaza que dejó hace un par de días el delantero Lucas Cepeda tras su venta al Elche de España, un movimiento clave para su continuidad con la Selección de Chile.

Los próximos días serán clave para intentar repatriar a Dávila; el Cacique, bajo el mando del estratega ‘Tano’ Ortiz arranca la temporada de su liga este 31 de enero de visita al Deportes Limache.

Respecto al entorno de Dávila, quien llegó a las Águilas del América procedente del futbol ruso, con el CSKA Moscú, está atento a lo que ofrecerá el Colo-Colo por sus servicios, pero con la intención de no derrochar en lo económico por el costo del futbolista de 28 años, valorado en aproximadamente 4.5 millones de dólares.

A las oficinas de Coapa no ha llegado una oferta formal, aunque hay disposición de la directiva por llegar a un arreglo que facilite su salida. Incluso se habla de una rescisión de contrato similar a la que intentan con el también Igor Lichnovsky, defensa central que se mantiene trabajando con el primer equipo, pero sin registro en la Liga MX.

Lichnovsky y América llevan de manera lenta las negociaciones, porque el defensa busca el 100 por ciento del beneficio económico de su liberación, por la vigencia de su contrato hasta verano del 2027. En el caso de Víctor Dávila, su relación con el América está estipulada también a mediados del próximo año.

El América vive uno de sus peores inicios ofensivos en su historia dentro de los torneos cortos de la Liga MX. No ha marcado gol en los tres juegos disputados del Clausura 2026 y su saldo hasta el momento es de dos puntos de nueve posibles tras empatar sin goles con Xolos y Pachuca, mientras que ante el Atlético de San Luis cayó por 0-2.

Con la hipotética salida de Dávila, el América no tendrá que preocuparse por el registro del media punta brasileño Raphael Veiga, quien llegará procedente del Palmeiras y en calidad de préstamo con cláusula de compra obligada por objetivos cumplidos.

A su vez, las Águilas podrán negociar con más calma y beneficio las propuestas que reciban por los atacantes Raúl Zúñiga y Rodrigo Aguirre.