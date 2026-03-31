Sólo 26.9% de los mexicanos están interesados en seguir al Tricolor en el Mundial

A pesar de que la atención se centra cada vez más en la Copa del Mundo 2026, un alarmante estudio de la encuestadora Mitofsky ha puesto en evidencia una profunda desconexión entre la Selección Mexicana y su afición. La ilusión por el torneo se encuentra en su punto más bajo en años, con solamente el 26.9% de la población manifestando interés en seguirlo.

El dato es contundente: tres de cada cuatro mexicanos no están emocionados con el panorama mundialista. La cifra contrasta drásticamente con el entusiasmo registrado en julio del año pasado, cuando el interés de la afición alcanzaba un robusto 73.9%. Con el paso de los meses, la tendencia ha sido a la baja constante, culminando en el nivel de desinterés actual. ¿La raíz del problema? Insatisfacción con el equipo nacional.

El factor principal detrás de este colapso en las expectativas no es el torneo en sí, sino el descontento generalizado con el rendimiento y el estado de la Selección Mexicana, abucheada tras el empate sin goles ante Portugal, el pasado 28 de marzo.

Los números, contundentes. Instagram: lacharteria

Según el estudio de Mitofsky, el 52.5% de los encuestados está insatisfecho con el desempeño y la gestión del Tri, lo que anula cualquier expectativa positiva.

El optimismo está en "modo ahorro", pues una proporción significativamente mayor de personas (33.9%) cree que México hará un mal papel en el Mundial, frente a un escaso 13.7% que confía en una buena actuación de los muchachos del Vasco Aguirre.

La fórmula que resume el sentir de la afición es tan sencilla como preocupante. El bajo interés se suma a una mala evaluación, seguido del poco optimismo, todo lo cual da una afición desconectada. Así, el reto para la Selección Nacional, que debe prepararse de la mejor manera posible para el primer encuentro del Mundial 2026, ahora debe volver a conectar con una base de seguidores que, por primera vez en mucho tiempo, parece haber puesto freno a la euforia mundialista.

Expectativa del desempeño del Tri en el Mundial. Instagram: lacharteria

Lejos quedó la tesis de Juan Villoro en el sentido de que si hubiera un Mundial de aficiones, la de México llegaría a la final.