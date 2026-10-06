El VIDEO viral de dos hijas que le cumplieron a su papá el sueño de ver a Messi

La despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina no admite ausentes. Este martes, en el Monumental, el 10 se despide de la celeste y blanca ante Benín, y el país entero parece empeñado en no perderse el último partido

Las tribunas se llenan, las calles se tiñen de albiceleste y las redes se convierten en una sola conversación.

La prueba de esa fiebre es un video que se volvió viral en horas. No muestra un gol ni un festejo en la cancha: muestra a un hincha que, por primera vez, va a ver jugar a Messi en vivo.

Un ambiente inmejorable en la despedida de Lionel Messi REUTERS

Dos hijas, una carta y el sueño de ver a Messi en la cancha

A través de redes sociales, TyC Sports mostró un video que explica claramente lo que significa la despedida de Messi de la Selección Argentina

Un hombre creía que solo estaba llevando a una de sus hijas, Celeste, a un evento. Hasta había cancelado una salida de pesca y llevaba un libro en el auto para aprovechar la espera.

El destino, en realidad, era el Monumental. Adentro del auto, las chicas le entregaron un sobre amarillo. Al abrirlo, leyó: “Qué iluso fuiste al pensar que permitiríamos que Messi se retire de la selección sin que antes lo hayas visto jugar en la cancha”.

La incredulidad duró un segundo. “¿En serio? Me están jodiendo”, alcanzó a decir entre risas y llanto, mientras sus hijas celebraban la sorpresa.

Para cerrar el regalo le entregaron la camiseta de la Selección con el 10 de Messi. Entre lágrimas, el padre sentenció que ya no iba a trabajar más: se iba con Lionel.

Este pequeño clip resalta el amor entre padre e hijas, pero sobre todo, como ningún argentino quiere perderse el último partido de Messi con la Albiceleste.