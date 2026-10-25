Video viral del Chicharito Hernández lo lleva a unirse a Red Bull con Max Verstappen

Javier Chicharito Hernández cumplió parte de su sueño y, aunque bien no conducirá en el Gran Premio de los Estados Unidos este domingo en el Circuito de las Américas, sí fue invitado por Red Bull Racing para presenciar la carrera de Fórmula 1 y, además, estuvo como invitado de Max Verstappen.

La visita del histórico delantero mexicano no fue una casualidad, sino el desenlace de una interacción que comenzó a gestarse días antes a través de las plataformas digitales, donde el futbolista volvió a hacer gala de su particular sentido del humor antes de pisar el garaje de Red Bull y tener unos minutos en privado con el cuatro veces campeón del mundo.

El video que impulsó el encuentro de Chicharito en la F1

La historia arrancó en la cuenta de Instagram del Chicharito Hernández, donde publicó un video postulándose de forma irónica como futuro piloto de la categoría reina.

Con una tableta en mano, Hernández argumentó contar con más de dos décadas de experiencia al volante y haber superado pruebas de máxima exigencia. "He conducido con mi mamá de copiloto. Bajo mucha presión. Referencias, mi mamá, favor de no llamarle. Si puedo sobrevivir a eso, puedo sobrevivir a Mónaco", bromeó el tapatío ante sus seguidores.

Dentro de sus "habilidades especiales", Chicharito destacó saber poner las direccionales, esquivar baches en las calles de México y haberse estacionado a la primera en una ocasión. Además, al comparar los tiempos de trabajo en los boxes, presumió su talento para el equipo de mecánicos: "Me informaron que en la Fórmula 1 cambian las llantas en aproximadamente 2 segundos. ¡Excelente! Yo una vez cambié una en 40 minutos. Sin equipo, sin patrocinadores y con muchísimo calor. Imagínense lo que puedo lograr con presupuesto".

La ocurrencia generó revuelo inmediato y la reacción de Antonio Pérez, hermano de Checo Pérez, quien celebró la publicación con un mensaje cargado de risas: "Échale clienteeeeeee".