Video: La violenta pelea entre Suns y Nets que sacudió la NBA tras empujón de Dёmin a Brooks

La NBA vivió una de sus noches más convulsas en lo que va de la temporada 2026. Lo que comenzó como un partido más del calendario en el Footprint Center terminó convertido en un polvorín.

Los Phoenix Suns lograron imponerse 106-102 a los Brooklyn Nets, pero el resultado deportivo quedó en un segundo plano tras una tremenda bronca que estuvo a punto de escalar a consecuencias mayores en el último cuarto.

El partido ya venía cargado de electricidad. Phoenix, diezmado por las ausencias de Devin Booker y Jalen Green, tuvo que recurrir a la épica y a la fuerza de su pintura. Mark Williams se erigió como el salvador temprano, dominando los rebotes y manteniendo a flote una ofensiva que, sin sus piezas estelares, parecía destinada al colapso.

Sin embargo, los Nets no bajaron los brazos, liderados por un Michael Porter Jr. que estuvo en estado de gracia, castigando cada error defensivo de los Suns con una actuación de 36 puntos que mantuvo el marcador en un puño.

La chispa que encendió el fuego ocurrió a falta de 1:14 para el final. En una jugada de puro sacrificio, Grayson Allen y Jamaree Bouyea se lanzaron al suelo por un balón dividido. En medio del forcejeo, el veterano Dillon Brooks intentó arrebatarle la posesión a Ziaire Williams con su agresividad característica. Fue entonces cuando el novato sensación de Brooklyn, el ruso Egor Dёmin —recientemente seleccionado para el Rising Stars—, perdió los estribos y le propinó un violento empujón por la espalda a Brooks.

La reacción fue instantánea y caótica. Royce O’Neale y Mark Williams saltaron de inmediato para encarar al novato en defensa de su compañero, mientras Terance Mann volaba desde el perímetro para proteger a Dёmin, desatando un tumulto de empujones y gritos que obligó a la intervención inmediata de los cuerpos de seguridad y los entrenadores. La tensión era palpable; no era solo un roce de juego, era una descarga de frustración acumulada.

Terance Mann (14) es contenido cuando se confronta con Dillon Brooks (3) durante la pelea del miércoles por la noche en la NBA. Reuters

Tras varios minutos de revisión y con los ánimos aún caldeados, los Suns lograron canalizar esa adrenalina para cerrar el juego. Para los Nets, el incidente deja una mancha en la progresión de su prometedor novato ruso, quien aprendió por las malas que en la NBA, el respeto se gana con juego y no con empujones tardíos.

Phoenix sobrevive al caos, pero la rivalidad con Brooklyn ha quedado marcada a fuego tras esta batalla en el desierto.