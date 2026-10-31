Video: Vasco se justifica, "los técnicos no tenemos una varita mágica"

Han sido 270 minutos de juego con Javier Aguirre al frente del equipo y el Valencia no ha logrado conseguir una victoria.

Previo al juego que sostendrá este fin de semana contra el Elche, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga, el estratega mexicano explicó que los buenos resultados no siempre vienen ligados a la llegada de un nuevo técnico.

No es que sea una condición natural que llegue un técnico nuevo y ganes por obra y magia del señor, eso no sucede así, no es tan así.

“Entonces los técnicos no tenemos varitas mágicas, ni es una norma, porque entonces estaríamos ganando cada semana y así ganamos todos los partidos”, consideró.

Valencia, desde que llegó Aguirre, ha jugado contra Racing, Athletic y Villarreal, acumulando dos empates y una derrota.

“Sí necesitamos la victoria, todos, porque hemos trabajado bien los tres partidos, eso lo creo de verdad, quizá no hemos merecido ganar los tres, ni perder los tres, pero sí necesitamos una victoria, porque reafirmaría el trabajo que venimos haciendo hace un mes. Y además nos daría un respiro en el ánimo”, reconoció.

Valencia se encuentra en zona de descenso, el penúltimo sitio de la clasificación, con sólo 6 puntos de 30 que se han disputado hasta el momento, sólo por encima del Málaga, que tiene 5.