Diferencia en las superficies de tenis y sus características

Las tres superficies principales en el tenis —tierra batida, pista dura y césped— son las que se encuentran en el circuito de ATP y WTA durante la temporada, mismas que cuentan con diversas características que intervienen en el desgaste físico del atleta y, un punto no menor, el bote de la pelota.

Estas son las características de cada una de las superficies en el tenis, mismas que generan alta relevancia en los jugadores en formación y los aficionados, además de los entrenadores que buscan brindar las mejores herramientas a los atletas:

Tierra batida o arcilla

La superficie de tierra batida (o arcilla) está compuesta principalmente de ladrillo triturado sobre una base de piedra y arcilla. Es la superficie más lenta del circuito, lo que significa que la pelota pierde velocidad al impactar contra el suelo, pero rebota significativamente más alto.

Esta reducción en la velocidad favorece a los jugadores de fondo de pista con gran resistencia física y especialistas en aplicar efecto. Además, permite a los tenistas deslizarse para alcanzar bolas lejanas, reduciendo el impacto directo sobre las articulaciones de las rodillas y los tobillos. El torneo de Grand Slam emblemático de esta superficie es Roland Garros.

Roland Garros es el único Grand Slam con superficie de tierra batida, arcilla o polvo de ladrillo. Reuters

Pista dura

Las pistas duras se construyen habitualmente sobre bases de concreto cubiertas con capas de resina acrílica. Representan el punto medio del tenis moderno, ofreciendo un bote regular y predecible.

A diferencia de la tierra batida, la velocidad de la bola es intermedia-alta y el bote alcanza una altura media. Aunque permiten un juego equilibrado entre el ataque y la defensa, son las superficies que generan mayor impacto sobre el cuerpo del tenista, acelerando el cansancio articular y muscular debido a la tracción rígida del suelo. Son la base de dos Grand Slams: el Abierto de Australia y el US Open.

El US Open y Australian Open son los dos Grand Slams que cuentan con superficie de pista dura. Reuters

Césped o hierba

El césped natural es la superficie tradicional e histórica del tenis. Destaca por ser la más rápida de todas, donde el agarre de la pelota con la hierba es mínimo, lo que provoca un bote muy bajo y resbaladizo.

En esta superficie, los puntos suelen ser cortos y se premia a los jugadores con un saque potente, buena volea y capacidad de reacción rápida. Adaptarse al césped exige ajustar la postura corporal, manteniendo el centro de gravedad bajo. Wimbledon es la cita cumbre donde se puede apreciar el comportamiento único de la hierba.

Wimbledon es el único Grand Slam que cuenta con el césped como superficie. Reuters

Diferencias entre las superficies

Velocidad de la pelota: El césped ofrece la mayor velocidad de juego, la pista dura una velocidad intermedia y la tierra batida la más lenta.

Altura del bote: La tierra batida genera el bote más alto, seguida por la pista dura, mientras que el césped produce un bote bajo e irregular.

Impacto físico: La pista dura genera mayor desgaste en las articulaciones por la falta de amortiguación, mientras que la tierra batida reduce el impacto al permitir el deslizamiento.

El Australian Open es el primer Grand Slam de la temporada. Reuters

BFG