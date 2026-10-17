Video: Pellegrini tunde al silbante Ricardo de Burgos

La actuación del árbitro Ricardo de Burgos tuvo injerencia en el resultado del partido entre Betis y Barcelona, según consideró el Director Técnico Manuel Pellegrini.

Tras la goleada 5-2 que el cuadro blaugrana le propinó al Real Betis, su técnico enumeró las decisiones que tomó el silbante y que se reflejaron directamente en el marcador del juego.

Una actuación lamentable, absolutamente sin criterio futbolístico, porque creo que tuvo incidencia en jugadas decisivas, que decidieron absolutamente el partido”, mencionó Pellegrini en conferencia de prensa tras el juego en La Cartuja.

El gol que Ricardo de Burgos anuló al Betis al finalizar la primera mitad, tras una mano cometida previa al gol del empate 2-2, no interviene en la jugada final, según el estratega.

“El gol que nos anula a nosotros es mano, mano de Qucho, pero porque el jugador del Barcelona lo empuja por atrás. Y es mano casual, a 30 metros de la jugada que no tiene ninguna incidencia en el gol. Está bien que le pega en la mano, pero si no lo empuja el otro jugador no le pega en la mano, fue producto de un empujón”, dijo.

El juicio no fue igual en la jugada previa a un gol del Barcelona, según consideró Pellegrini. La decisión que acabó con el encuentro ocurrió al 53’ cuando expulsó a Facundo Bernal.

“Lamine Yamal lo empuja, lo provoca y le metió un empujón, el otro respondió, por supuesto. Cualquier árbitro con criterio futbolístico, con dos equipos que se dedican a jugar, llama a los dos jugadores, habla con ellos y les muestra dos amarillas, pero no puedes perjudicar a un jugador porque respondió a una agresión.

“Ahí se terminó el partido. Tuvimos nosotros para mi gusto muy una buena actuación y un marcador que no se refleja para nada lo que fue el partido”, concluyó.