Barcelona iguala récord histórico del Real Madrid 58 años después

Una victoria más para el FC Barcelona que no solo suma tres puntos en LaLiga, sino que también sirve para igualar un récord histórico del Real Madrid que tenía más de 58 años sin repetirse en el futbol español.

Barça venció a domicilio a Betis en La Cartuja y con esta son ya nueve victorias en las primeras nueve jornadas de la temporada, algo que no se veía en LaLiga hace casi 6 décadas.

La última vez que un equipo español arrancó con nueve de nueve victorias en la competición local data de la temporada 1968/1969 por el Real Madrid dirigido por Miguel Muñoz, pero con una gran diferencia a favor del conjunto blaugrana, la diferencia de goles. En estas nueve victorias al hilo el FC Barcelona ha marcado un total de 39 goles, mientras que en esa época el Madrid solamente tenía 21 anotaciones.

El paso para el club merengue terminó en la Jornada 10 tras empatar 0-0 ante el Pontevedra. A la postre este histórico equipo terminaría la temporada con solo una derrota y levantando su título de Liga número 27.

Lamine Yamal marca gol frente al Betis en La Cartuja REUTERS

Barcelona busca romper el récord frente al propio Real Madrid

Hoy el Barcelona de Hansi Flick logró igualar una marca que ni siquiera entrenadores como Pep Guardiola o Luis Enrique pudieron hacer en sus respectivas etapas y el récord se podría romper justo frente al acérrimo rival.

El siguiente compromiso de liga para el FC Barcelona es nada más y nada menos que contra el Real Madrid, duelo a disputarse el próximo domingo 25 de octubre en la cancha del Camp Nou, oportunidad perfecta para hacerse del récord en solitario.

Barça, a pensar en Champions antes de El Clásico

La mesa está puesta para que Barcelona busque una victoria histórica en LaLiga el próximo domingo, pero antes de eso el equipo de Hansi Flick tendrá que concentrarse en otro rival complicado: París Saint-Germain.

Previo a El Clásico el Barça enfrentará al PSG en la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, duelo crucial en las aspiraciones de ambos clubes para intentar conseguir boleto de manera directa y evitar la ronda de Playoffs