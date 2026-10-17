Chivas recupera a Diego Campillo y a Bryan González para enfrentar a Tigres 

El Estadio Akron se prepara para uno de los duelos más atractivos de la Jornada 12: Chivas recibe a Tigres en un momento clave del torneo, sobre todo, después de las dos recuperaciones que tiene el Rebaño.

Los universitarios llegan con la necesidad de reaccionar en la clasificación, mientras que el conjunto rojiblanco pretende aprovechar el local para dar un golpe de autoridad en la recta final de la fase regular.

Luis Rey se mantiene tranquilo tras la mala racha de Chivas MEXSPORT

Buenas noticias para Gabriel Milito: recupera a Bryan González y Diego Campillo

A pesar de la lista de lesionados que ha complicado a Chivas en las últimas semanas, Gabriel Milito recibe un respiro importante de cara al duelo ante Tigres.

Tanto Bryan González como Diego Campillo entraron en la convocatoria oficial y, tras superar las dudas que generaron durante la semana, hoy pueden estar disponibles para ver minutos.

Diego Campillo, quien salió al medio tiempo del Clásico Tapatío ante Atlas por molestias en el pie, fue sometido a los estudios médicos correspondientes y recibió el visto bueno para ser considerado.

Por su parte, González obtuvo el alta médica después de arrastrar una lesión muscular. El ‘Cotorro’ había sido duda durante la semana y su regreso a la nómina permite a Milito contar con más variantes en el sector izquierdo.

Ambos jugadores, que no estuvieron plenamente disponibles en los días previos, podrían sumarse al grupo si el cuerpo técnico lo considera necesario.

Chivas sigue teniendo muchas bajas

No obstante, el alivio es parcial. Para este partido no estarán disponibles Luis Romo, Omar Govea y José Castillo, todos ellos por problemas físicos que los mantienen en proceso de recuperación.

A estas tres ausencias se suma la de Kevin Castañeda, quien cumple una fecha de suspensión tras ser expulsado en el encuentro anterior.

Son cuatro bajas de peso para el club en un duelo de alta exigencia, lo que obliga a Milito a ajustar el esquema y confiar en los elementos que sí están listos para recibir a Tigres en el Akron.

La convocatoria de Chivas ante Tigres