VIDEO: Neymar explota por un insólito error arbitral en su última prueba ante Ancelotti

Neymar protagonizó una de las escenas más increíbles del fin de semana en Brasil y terminó explotando contra el cuarto árbitro durante la derrota de los Santos por 3-0 ante Coritiba, en un partido que además representaba una oportunidad importante para el atacante rumbo al Mundial..

El delantero brasileño apareció como titular en un encuentro rodeado de expectativa, debido a que este domingo Carlo Ancelotti entrega la lista definitiva de Brasil para la próxima Copa del Mundo. Aunque Neymar sí apareció dentro de la prelista de 55 jugadores, todavía no tiene asegurado un lugar entre los 26 convocados finales.

La situación parecía abrirle una pequeña puerta al histórico “10” de Brasil, especialmente después de la lesión de Estevao, joven futbolista del Chelsea, quien era considerado una de las alternativas ofensivas para la selección brasileña. De acuerdo con reportes surgidos en Brasil, Neymar estaría disputando uno de los últimos lugares disponibles con Joao Pedro, atacante también vinculado al club inglés.

Sin embargo, nada salió como esperaba en su última aparición antes de que Ancelotti tome la decisión final. Los Santos fueron ampliamente superados por Coritiba y terminaron cayendo 3-0 en un duelo que dejó todavía más presión sobre el equipo, que continúa cerca de la parte baja de la tabla en el Brasileirao.

La jugada que desató toda la polémica ocurrió al minuto 65. Neymar recibió atención médica tras un golpe y salió momentáneamente del terreno de juego, mientras el cuerpo técnico preparaba una modificación. Cuando el atacante estaba listo para regresar, el cuarto árbitro levantó el tablero electrónico mostrando el dorsal “10”.

La reacción del brasileño fue inmediata. Neymar se tomó la cabeza, corrió hacia el cuarto árbitro y comenzó a reclamarle de forma airada, asegurando que el jugador que debía abandonar el encuentro era el número “31” y no él. Incluso, le mostró el papel con las indicaciones de la modificación para tratar de corregir el error.

Pese a la confusión y a los reclamos, el reglamento terminó jugando en su contra. El futbolista que ingresaría ya había entrado al campo, por lo que Neymar ya no podía volver al partido, terminando abruptamente su participación en una noche completamente frustrante.

Aunque es poco probable que algunos minutos extra hubieran cambiado realmente la postura de Carlo Ancelotti, la molestia de Neymar pareció aumentar justamente por el contexto en el que ocurrió todo. El brasileño buscaba aprovechar cada oportunidad para demostrar que todavía puede ser una pieza importante para la selección, especialmente después de las lesiones que han marcado los últimos meses de su carrera.

Al final, Neymar abandonó la cancha incrédulo y molesto, mientras las cámaras captaban su discusión con el cuerpo arbitral en una noche donde absolutamente nada salió a favor del astro brasileño.