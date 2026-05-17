Jannik Sinner gana en Roma y se une a Djokovic con el Golden Masters

El número uno del mundo, Jannik Sinner, grabó su nombre en los anales del deporte al conquistar el Masters 1000 de Roma tras derrotar al noruego Casper Ruud con parciales de 6-4 y 6-4 en la gran final del Foro Itálico.

Con este triunfo, el jugador de 24 años completó el "Career Golden Masters", convirtiéndose en el segundo tenista masculino en la historia que logra alzar el trofeo en los nueve torneos de la categoría ATP Masters 1000, una hazaña que hasta la fecha solo pertenecía al serbio Novak Djokovic.

El italiano alcanzó esta marca con siete años de precocidad respecto a Djokovic, quien lo consiguió a los 31. Asimismo, la victoria de Sinner rompió una sequía local de cinco décadas, erigiéndose como el primer jugador de su país en coronarse en la modalidad de individuales masculinos en Roma desde que Adriano Panatta lo hiciera en 1976.

Jannik Sinner en acción durante la final en Roma REUTERS

Ruud tomó una ventaja inicial de 2-0 tras un quiebre de servicio, pero Sinner reaccionó de inmediato para recuperar la igualdad. Con el marcador empatado 4-4, el tenista local forzó un punto de quiebre determinante con un revés que le permitió adelantarse 5-4 y posteriormente asegurar la primera manga. En el segundo episodio, una rotura tempranera en el juego de apertura bastó para guiar al número uno hacia la victoria definitiva.

Un dominio histórico sobre la arcilla y récords en el circuito

La coronación en la capital italiana representa el décimo título Masters 1000 en el palmarés de Sinner y el quinto en lo que va de esta temporada, quedando a un paso de igualar la marca histórica de seis coronas en un mismo año establecida por Djokovic en 2015.

Al sumar Roma a sus recientes éxitos en Montecarlo y Madrid, Sinner emuló a Rafael Nadal (2010) como los únicos profesionales capaces de barrer con los tres torneos de Masters 1000 disputados sobre tierra batida en una misma campaña.

Casper Rudd perdió ante Sinner en la final en Roma REUTERS

Con este resultado, el líder del ranking de la ATP mantiene un registro invicto de 17 victorias y cero derrotas sobre arcilla de cara al próximo torneo de Roland Garros, además de extender su racha ganadora a 34 partidos consecutivos dentro de esta categoría de torneos.

"Increíble. Ha pasado mucho tiempo desde que ganó un italiano: 50 años. Estoy feliz de que uno de nosotros haya podido aprovechar este gran período para el tenis italiano", dijo el italiano.