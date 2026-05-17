Edson Álvarez fuera de la banca en Turquía y con la mira puesta en el Ajax

A solo 25 días del arranque de la Copa del Mundo 2026, la situación del mexicano Edson Álvarez en Europa atraviesa un momento de e incertidumbre. Este domingo, el centrocampista mexicano quedó completamente marginado de la actividad con el Fenerbahce, luego de no ser considerado ni siquiera para integrar la banca de suplentes en el compromiso oficial del conjunto de la Superliga de Turquía ante el Eyupspor.

Esta ausencia acentúa la falta de regularidad de Álvarez por la institución de Estambul donde la relación parece ya estar rota y ambas partes esperando el inminente final del contrato.

En el registro de los últimos 20 encuentros del club, el mediocampista apenas acumula un total de 108 minutos en la cancha. Su participación se vio gravemente afectada por una lesión que requirió intervención quirúrgica, apartándolo de 14 duelos, a lo que se sumaron suspensiones por tarjetas amarillas y rotaciones del cuerpo técnico. Ante este escenario, la directiva turca ha decidido de forma tajante no ejercer la opción de compra estipulada en su contrato.

Edson Álvarez con la Selección Mexicana. Mexsport

Opciones en el mercado veraniego y el posible retorno a Ámsterdam

El pase de Álvarez pertenece formalmente al West Ham de Inglaterra, escuadra donde tampoco consiguió la continuidad idónea antes de su cesión a préstamo. No obstante, el panorama con los Hammers es crítico debido a que el equipo se encuentra al borde del descenso en la Premier League peleando la supervivencia ante el Tottenham cuando resta solo una jornada.

La caída del equipo fuera de la Premier llevará a que vendan jugadores para poder obtener recursos. Se estima que el valor del mexicano es de 18 millones de euros en la actualidad.

Esta situación pondría a Álvarez en el próximo mercado, por lo que su participación en la Selección Mexicana es crítica para convencer a futuros interesados.

Según información revelada por medios internacionales, el Ajax está interesado en concretar la repatriación del futbolista mexicano para que viva una segunda etapa en la institución.