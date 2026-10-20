Gilberto Mora tramitó su INE. Así consiguió su credencial que lo acredita como mayor de edad

Gilberto Mora está en boca de todos, hasta de los funcionarios públicos que atienden en el Instituto Nacional Electoral de Tijuana y quienes difundieron este martes que el jugador ya tramitó su documento que lo acredita como mayor de edad.

La cuenta oficial del @INEMexico en la red social X difundió que el jugador del Club Tijuana, Gilberto Mora, asistió a una oficina del organismo para gestionar su credencial con fotografía, que entre otras cosas, podría permitirle fichar con algún club en el extranjero.

Mora se colocó en la conversación del medio futbolístico mexicano al ser el jugador más joven en participar en una Copa del Mundo con la Selección Nacional de México, con sólo 17 años de edad.

En los meses posteriores al mundial se especuló que apenas cumpliera la mayoría de edad se anunciaría con qué equipo del viejo continente ficharía el jugador, situación que no ocurrió el pasado 14 de octubre.

Sigue sin actividad en la cancha, pero sí en las redes

Aunque sigue en la conversación del medio futbolístico mexicano, Gilberto Mora no ha logrado sumar minutos con el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente. El último duelo ante Puebla, donde empataron sin goles.

Pese a no tener actividad contra Puebla, Mora se volvió a hacer viral por la interacción que tuvo con Lionel Messi gracias a la marca Adidas.

Gilberto Mora no dejó pasar la ocasión para agradecerle a La "Pulga", a unos días de que el argentino anunciara una campaña en el que la “joya” mexicana apareciera entre un grupo selecto de jóvenes con potencial a ser figuras.