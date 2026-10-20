Katia Itzel, en la polémica tras anular golazo del Atlante ante Juárez 

En el partido de la Jornada 13 entre Juárez y Atlante, Katia Itzel García volvió a entrar en la polémica debido a que anuló un gol de los Potros que pudo haber sido la victoria.

Martín Sarrafiore había anotado un golazo desde la media cancha; robó el balón cerca del círculo central, el argentino levantó la mirada y soltó un zurdazo espectacular que se coló en la portería de Sebastián Jurado, adelantando momentáneamente a los Potros.

Sin embargo, el VAR mandó a llamar a Katia Itzel y tras revisar la jugada en el monitor, decidió anular el gol por una mano previa de Sarrafiore al momento de controlar el balón.

La decisión desató de inmediato el debate. Aunque las repeticiones mostraron que el jugador se ayudó con la mano, algunos alegan que la infracción es polémica porque el balón primero impacta en el muslo y luego en la mano, lo que genera interpretaciones distintas sobre si debía sancionarse o no.

El tanto quedó en el aire y los Potros de Hierro no pudieron hacer más para lograr la victoria ante Juárez.

Katia Itzel, otra vez en polémica tras el Cruz Azul vs Toluca

La árbitra mexicana vuelve a estar en el ojo del huracán después de lo ocurrido en el Cruz Azul vs Toluca. Cuando después del partido, Antonio Mohamed criticó el trabajo que había hecho Katia Itzel en el encuentro.

El ‘Turco’ señaló que con “un árbitro normal” su equipo habría ganado, porque a su juicio se perdonaron expulsiones claras (una entrada de Gonzalo Piovi sobre Paulinho y un contacto de Willer Ditta con el juez de línea).

Además, afirmó que la silbante “no está a la altura” de un partido de esa magnitud, que “le falta talento” y que “no entiende el juego”.

Tras ese partido, Katia Itzel estuvo dos jornadas sin aparecer como central en las designaciones, lo que alimentó especulaciones sobre un posible “castigo” o enfriamiento por parte de la Comisión de Arbitraje, aunque no hubo comunicado oficial.

Ahora, en su regreso a la máxima responsabilidad en el Juárez-Atlante, la polémica volvió a acompañarla de inmediato.