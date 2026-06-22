La increíble felicitación de Miroslav Klose a Messi tras superar su récord en Mundiales

Lionel Messi volvió a exhibir su magia en la Copa del Mundo. En el partido de la fase de grupos ante Austria, el capitán argentino anotó un doblete que no sólo impulsó a la Selección Argentina hacia la clasificación, sino que también le permitió romper un récord histórico.

Messi demostró una vez más por qué sigue siendo el referente del futbol mundial a sus 38 años.

Lionel Messi celebra su segundo gol con Leandro Paredes REUTERS

Además, con esta gran actuación del ‘10’, la Selección de Argentina logró clasificar a la ronda de Dieciseisavos de Final, aunque aún tendrán que esperar a su último partido para ver si lo hacen como primeros de grupo.

Klose felicita a Messi tras superar su récord goleador en Mundiales

Messi ya rompió el récord de Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales. Con su doblete ante Austria, el argentino dejó atrás los 16 tantos del legendario delantero alemán.

Ante ello, Klose no dudó en felicitar al nuevo poseedor de la marca. En declaraciones para el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

He dicho siempre que Messi no es nada malo. Para mí es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Felicitaciones, campeón!”, declaró.

Klose, quien mantuvo el récord durante doce años, había anticipado antes del torneo que no le molestaría perderlo ante el argentino.

“Los récords están para romperlos y por mí que lo haga Messi. Siempre he sido un gran fan de Messi, Messi es un genio”, había señalado previamente en el mismo diario.

Lionel Messi iguala récord de Jairzinho del Mundial México 1970 Reuters

De la decepción a ser el máximo referente para Argentina

Cuando fue el Mundial de Rusia 2018 todo parecía acabado para Messi con Argentina. Tras una decepcionante eliminación en fase de grupos, pocos imaginaban que el astro regresaría no solo para ganar un Mundial en Qatar 2022, sino para seguir rompiendo récords en 2026.

Hoy, a punto de cumplir 39 años, Messi lidera a Argentina como campeón defensor y máximo goleador histórico, demostrando que los grandes nunca se rinden. Su legado ya es eterno.