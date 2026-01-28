VIDEO: LeBron James rompe en lágrimas con emotivo tributo de Cavaliers en su regreso a Cleveland

LeBron James terminó envuelto en lágrimas cuando en las pantallas del Rocket Mortgage FieldHouse se proyectó durante un tiempo muerto un video para hacerle un homenaje. El veterano delantero de Lakers fue ovacionado por las colmadas gradas, que no olvidan que gracias a él, los Cleveland Cavaliers conquistaron su único título en la NBA.

James necesitó de un pañuelo para limpiarse las lágrimas en el primer cuarto, cuando observaba el video tributo que repasó uno de los momentos más icónicos de su trayectoria con los Cavaliers: los 25 puntos consecutivos que anotó en el Juego 5 de las Finales de la Conferencia Este de 2007 contra los Detroit Pistons, una actuación heroica en la que, con solo 22 años, cargó prácticamente solo al equipo hasta las primeras Finales de la NBA en la historia de la franquicia.

Visiblemente conmovido, se secó las lágrimas con una toalla mientras el público lo ovacionaba de pie con cánticos de “¡MVP!” y “¡LeBron!”. La arena se puso en pie para aplaudir al hombre que cambió para siempre el destino de los Cavaliers. Este reconocimiento no fue casual: llegó en su regreso a Cleveland como visitante, un lugar que fue su casa durante 11 temporadas divididas en dos etapas (2003-2010 y 2014-2018).

LeBron James sigue siendo el jugador más importante y relevante en la historia de los Cleveland Cavaliers. Seleccionado como número 1 del draft de 2003 por la franquicia, transformó a un equipo históricamente perdedor en contendiente.

LeBron James sigue siendo el mejor jugador en la historia de los Cleveland Cavaliers. Reuters

En su primera etapa llevó a los Cavs a sus primeras Finales en 2007. Tras su polémica marcha a Miami, regresó en 2014 con la promesa de traer un título a Cleveland, promesa que cumplió en 2016 con la mayor remontada en la historia de las Finales de la NBA: un 3-1 en contra ante los Golden State Warriors de 73 victorias. Aquel anillo sigue siendo el único campeonato en la historia de los Cavaliers, un logro que unió a toda una ciudad y un estado que llevaba 52 años sin un título en los grandes deportes profesionales.

Su legado trasciende números: máximo anotador histórico de la franquicia, líder en minutos, rebotes, asistencias y robos, y el único jugador cuyo número (tanto el 23 como el 6) ha sido retirado por el equipo. Incluso después de su salida en 2018, Cleveland sigue considerando a LeBron su hijo pródigo.