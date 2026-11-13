Video: Landon Donovan y Tim Howard rechazan a Pep para DT de Estados Unidos

Las ex estrellas de la Selección de Estados Unidos, Landon Donovan y Tim Howard consideran que Pep Guardiola no es el Director Técnico indicado para dirigir en este momento a la selección de las barras y las estrellas.

Ambos ex jugadores consideran que el estratega español ha tenido éxito sólo en clubes que tienen jugadores de alta calidad y nivel futbolístico. Lo anterior, se debe a la salida de Mauricio Pochettino, quien el próximo 18 noviembre dejará de dirigir a la Selección de Estados Unidos para comandar al Manchester United.

Absolutamente no es el entrenador adecuado para este equipo, por todo el tiempo que va a llevar conseguir la próxima Copa del Mundo. Pep Guardiola sólo ha tenido éxito con jugadores de primer nivel.

“De hecho, no sé si Pep Guardiola es un buen entrenador a nivel táctico o con los jugadores. No lo sabemos. Nadie por ahí puede decirme que lo sabe”, comentó el ex portero de la Selección de Estados Unidos, Tim Howard, en su podcast Unfilteredsoccer.

Tim Howard fue el arquero titular del Manchester United durante más de cuatro años, además de ser jugador del Everton.

Ambos jugadores coincidieron en que Pep es un Director Técnico que demanda muchísimo física y mentalmente a sus jugadores.

“Pep es un técnico fenomenal, pero no es el técnico indicado para la Selección de Estados Unidos", comentó Donovan.

Los éxitos de Guardiola

Josep Guardiola inició su carrera en los banquillos del FC Barcelona en 2008, firmando una de las etapas más dominantes y revolucionarias del futbol moderno. En apenas cuatro temporadas al frente del conjunto azulgrana, conquistó un total de 14 títulos oficiales, destacando tres campeonatos de LaLiga, dos UEFA Champions League (2009 y 2011), dos Copas del Rey, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y tres Supercopas de España.

Tras un año sabático, Guardiola trasladó su metodología al futbol alemán en 2013 con el Bayern Múnich, institución en la que mantuvo su hegemonía doméstica durante tres campañas consecutivas.

Su consolidación definitiva en la cima del futbol mundial llegó durante su década al mando del Manchester City (2016-2026), etapa en la que cosechó 20 títulos oficiales para alcanzar un total de 41 campeonatos en su trayectoria profesional.