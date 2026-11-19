Luego de un espectacular 2026 y firmar su mejor temporada como profesional, el ciclista mexicano, Isaac del Toro, se mantiene en forma de cara a lo que depara el próximo año y tras meses y meses fuera del país por sus constantes competencias, ‘Torito’ también se da un tiempo para rodar en México.

Por medio de las redes sociales, el usuario de Instagram @chris_hans24 compartió un video en el que se puede observar pedaleando a tope en el Parque Nacional Desierto de los Leones, que está en la Ciudad de México, al poniente/suroeste del Valle de México.

Reproducir Isaac del Toro rodando en el Desierto de los Leones | Instagram: @chris_hans24

Detrás de Del Toro, un gran pelotón de ciclistas mexicanos tratando de seguirle el paso al oriundo de Ensenada, Baja California.

Esta no es la primera vez que se ve a Isaac del Toro practicándo por una rotura de México, pues también en días recientes se le vio rodando por La Huasteca. Un aficionado ciclista grabó y relató como es que rodó 40 kilómetros detrás de Del Toro el pasado lunes.

Logros de Isaac del Toro este 2026

La temporada 2026 consolidó al ciclista de Ensenada como el pedalista más exitoso en la historia de México. A lo largo del año, el corredor del UAE Team Emirates XRG cosechó victorias sin precedentes en el circuito UCI WorldTour.

Su hazaña más resonante llegó en julio durante su debut en el Tour de Francia, donde finalizó tercero en la clasificación general. Con este resultado se convirtió en el primer mexicano en subir al podio de la ronda gala, además de conquistar el maillot blanco al mejor joven y ganar la segunda etapa en Barcelona.

Previo a la Grande Boucle, Del Toro dominó las vueltas de una semana al coronarse campeón general del UAE Tour, donde ganó dos etapas y rompió el récord de escalada en Jebel Hafeet. Posteriormente se adjudicó los títulos generales de la Tirreno-Adriático en Italia y del Tour Auvernia-Ródano-Alpes en Francia.

El Tour de Francia destaca el duelo que sostendrán Isaac del Toro y Paul Seixas Mexsport

En la recta final de la campaña, el bajacaliforniano sumó el campeonato de la Vuelta a Alemania y se impuso en el Gran Premio de Montreal. Asimismo, obtuvo el tercer puesto en la clásica Strade Bianche y terminó quinto en la prueba de ruta del Campeonato Mundial en Montreal, la mejor actuación histórica para un mexicano.

Gracias a esta cosecha que lo ubicó en el tercer puesto del ranking mundial de la UCI y como bicampeón del UCI America Tour, recibió en noviembre el Premio Nacional del Deporte 2026 y el Premio Estatal del Deporte de Baja California.