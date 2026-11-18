Hay días en los que vale la pena cambiar la rutina por una buena historia. Hernán González decidió dejar de lado su jornada laboral para salir a rodar por La Huasteca, en Santa Catarina, Nuevo León, con una ilusión muy particular: encontrarse con Isaac del Toro. Lo que no imaginaba era que terminaría compartiendo cerca de 40 kilómetros junto al ciclista mexicano.

Hernán, aficionado al ciclismo, documentó el encuentro en un video que compartió en sus redes sociales. Mientras avanzaba por el camino en sentido contrario, se encontró de frente con el integrante del UAE Team Emirates-XRG y algunos otros ciclistas. Sin pensarlo demasiado, realizó una maniobra para regresar y tratar de alcanzarlos, aunque aquello apenas era el comienzo de su aventura.

Después de un esfuerzo importante consiguió ponerse a la par del ensenadense y sus amigos. La recompensa fue mucho mayor a la que esperaba: pudo pedalear a su lado durante aproximadamente 40 kilómetros y disfrutar de una rodada que difícilmente olvidará.

“No fui a trabajar para ver si me topaba al Torito rodando en la Huasteca y terminé echando cafecito con él. Una gran experiencia”, compartió Hernán, quien también mostró el momento en el que la rodada terminó en una cafetería.

Lejos de la exigencia de los kilómetros y las pendientes, tuvo oportunidad de convivir unos minutos más con Del Toro. Antes de despedirse, le agradeció por su amabilidad y por permitirle compartir parte del recorrido.

La visita del mexicano se debe a una visita a Nuevo León. Participó por tercer año consecutivo en la Sandoval 4000, una ruta que conecta Santiago, Nuevo León, con la sierra de Arteaga, Coahuila.

Para Hernán, la jornada laboral pudo esperar. A cambio se llevó una anécdota de 40 kilómetros, un café y la oportunidad de rodar junto a uno de los grandes referentes actuales del ciclismo mexicano.