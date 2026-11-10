Inesperado. Isaac del Toro contó la clave de cómo llegó a competir el Tour de Francia

No tener expectativas en un evento de máxima exigencia puede ser también una fórmula efectiva de conseguir un resultado ejemplar.

Así le ocurrió este año al ciclista mexicano Isaac del Toro, quien reveló que incluso, se presentó en el Tour de Francia 2026 pensando que estaba de vacaciones, porque todavía no era el momento de visualizarse en el podio o con un resultado histórico.

El momento que me viene a la cabeza de la temporada es cuando en el Tour me di cuenta de que la gente de mi alrededor me veía más en el podio que yo mismo. Fui sin ambición personal, de vacaciones, para disfrutar mientras hacía mi trabajo. En mi cabeza no era todavía el momento, que vendría algún día, pero no aún", comentó Isaac al Diario L'Équipe.

Pero todo cambió cuando su compañero de equipo, Tadej Pogacar le ayudó a ganar la primera etapa del Tour. Fue entonces que Del Toro se enteró que había las más altas expectativas de su trabajo por parte de su equipo y afición.

“Ni siquiera pensaba en ganar una etapa, pero este tío (Tadej Pogacar) me hizo ganar el primer día (en Barcelona). Cuando me di cuenta de que mis compañeros y el cuerpo técnico querían que fuera segundo o tercero de la general me dije: 'Estoy jodido'. En ese momento tienes que dar un paso al frente, ser más agresivo. Para mí fue el momento más especial del año", reveló en originario de Ensenada, Baja California.

Las historias recientes de atletas, de múltiples disciplinas, trabajan justo de forma opuesta. La mayoría habla de la visualización, el trabajo mental de decretar que ya se ha alcanzado el objetivo, incluso cuando aún no se ha competido. Pero el caso de Isaac del Toro no es así.

“Nunca pensé en el hecho de ser famoso, es algo bastante nuevo, empiezo a acostumbrarme. Quizá por eso al principio era tan desconfiado.

"Vivo once meses en San Marino para hacer mi trabajo y perseguir mis sueños. Abandoné la casa sabiendo los sacrificios que iba a tener que hacer y ahora me dejo llevar. Disfruto cada día, pero es diferente que los corredores europeos, no estoy nunca en casa, casi no veo a mi familia. Estoy siempre solo y hago lo mío. Quizá por ello trato de aprovechar todas las oportunidades", comentó.